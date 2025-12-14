Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.311,31 %0,69
        DOLAR 42,6950 %0,22
        EURO 50,1592 %0,15
        GRAM ALTIN 5.902,25 %0,77
        FAİZ 38,34 %0,39
        GÜMÜŞ GRAM 84,94 %-2,47
        BITCOIN 89.282,00 %-1,00
        GBP/TRY 57,1234 %0,02
        EUR/USD 1,1740 %0,02
        BRENT 61,12 %-0,26
        ÇEYREK ALTIN 9.650,17 %0,77
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İTO'dan baklava yarışması - İş-Yaşam Haberleri

        İTO'dan baklava yarışması

        İstanbul Ticaret Odası (İTO) öncülüğünde, Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) ve Enstitü İstanbul İSMEK'in işbirliğinde "3. Kadınlararası Ev Baklavası Yarışması"nın finali yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 17:36 Güncelleme: 14.12.2025 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        İTO'dan baklava yarışması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İTO Baklava, Pasta ve Şekerli Mamüller Meslek Komitesi (72. Komite) tarafından Enstitü İstanbul İSMEK'in ev sahipliğinde organize edilen ve sektördeki kadın istihdamını artırma amacını taşıyan yarışmada kazananlar belli oldu.

        Baklava sektörünün potansiyelini anlatmayı ve erkek yoğun istihdama sahip sektörde daha fazla kadın ustanın yer almasını sağlamayı hedefleyen yarışma kapsamında Enstitü İstanbul İSMEK Fırıncılık ve Pastacılık Okulu'nda eğitim alan kadınlar, en iyi baklavayı yapmak için yarıştı.

        Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 5 finalistin mücadele ettiği "Kadınlararası Ev Baklavası Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu.

        REKLAM

        Yarışmacılar, hamur yoğurma, yufka açma, dilimleme, pişirme ve şerbetleme etaplarını geçti.

        Tatlı rekabete ev sahipliği yapan yarışmada finalistlerin hazırladığı baklavalar, tüm etapların tamamlanmasının ardından 11 kişilik jürinin oylamasına sunuldu.

        İşe hazırlık, hijyen, ön hazırlık aşamasının uygunluğu, baklava hamurunun hazırlanması, açılması, dilimlenmesi, baklavanın pişirilmesi, şerbetinin hazırlanıp verilmesi, servisi ve sunumu gibi kriterlere göre yapılan oylama sonucunda yarışmanın birinciliğini Kevser Heper kazandı, Ayşe Ergün ikinci ve Fatma Ağca üçüncü oldu.

        Birinciye istihdam imkanı sunulurken tam altın hediye edildi. İkinciye yarım, üçüncüye çeyrek, dördüncü ve beşinciye gram altın, tüm yarışmacılara da plaket ve katılım belgesi verildi.

        İTO Baklava, Pasta ve Şekerli Mamüller Meslek Komitesi ve BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, yaptığı açıklamada, Enstitü İstanbul İSMEK işbirliğiyle "Kadınlararası Ev Baklavası Yarışması"nın üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

        REKLAM

        Baklava sektörünün her geçen gün büyüyüp geliştiğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

        "İhracatımız ve tüketimimiz artıyor. Dolayısıyla yetişmiş eleman sıkıntısı yaşamaya başladık. Eleman sıkıntısını bir nebze de çözebilmek amacıyla kadınlarımızı sektöre kazandırmak istiyoruz. Yarışmadaki amacımız, hem kadınların sektöre ilgi ve alakalarının artmasını sağlamak hem de dereceye giren kadın ustalarımızı sektöre kazandırmak hem usta hem yöneticilik hem de idarecilik yapmakla alakalı onları teşvik etmek."

        BAKTAD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Taşdemir de yarışmayı meslekte kadın istihdamını artırmak ve hayatın içinde daha fazla olmalarını sağlamak amacıyla her türlü etkinliği desteklediklerini belirterek, yarışmanın da bizzat BAKTAD'ın katkısıyla düzenlendiğini söyledi.

        Taşdemir, "Bugün de çok güzel bir yarışmaya imza attık. Hanımefendiler, ellerinden gelen her türlü inceliği ve mahareti göstererek kadın eli nereye değerse oranın güzelleşeceğini bir kez daha gösterdiler." diye konuştu.

        Yarışmacılardan Nurgün Durlak da üç yıldır aldıkları eğitim sayesinde yarışmaya katıldıklarını belirterek, kadınlara yönelik bu tarz projelerin artması gerektiğini dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı