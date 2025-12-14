İTO'dan baklava yarışması

İTO Baklava, Pasta ve Şekerli Mamüller Meslek Komitesi (72. Komite) tarafından Enstitü İstanbul İSMEK'in ev sahipliğinde organize edilen ve sektördeki kadın istihdamını artırma amacını taşıyan yarışmada kazananlar belli oldu.

Baklava sektörünün potansiyelini anlatmayı ve erkek yoğun istihdama sahip sektörde daha fazla kadın ustanın yer almasını sağlamayı hedefleyen yarışma kapsamında Enstitü İstanbul İSMEK Fırıncılık ve Pastacılık Okulu'nda eğitim alan kadınlar, en iyi baklavayı yapmak için yarıştı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 5 finalistin mücadele ettiği "Kadınlararası Ev Baklavası Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışmacılar, hamur yoğurma, yufka açma, dilimleme, pişirme ve şerbetleme etaplarını geçti.

Tatlı rekabete ev sahipliği yapan yarışmada finalistlerin hazırladığı baklavalar, tüm etapların tamamlanmasının ardından 11 kişilik jürinin oylamasına sunuldu.

İşe hazırlık, hijyen, ön hazırlık aşamasının uygunluğu, baklava hamurunun hazırlanması, açılması, dilimlenmesi, baklavanın pişirilmesi, şerbetinin hazırlanıp verilmesi, servisi ve sunumu gibi kriterlere göre yapılan oylama sonucunda yarışmanın birinciliğini Kevser Heper kazandı, Ayşe Ergün ikinci ve Fatma Ağca üçüncü oldu.

Birinciye istihdam imkanı sunulurken tam altın hediye edildi. İkinciye yarım, üçüncüye çeyrek, dördüncü ve beşinciye gram altın, tüm yarışmacılara da plaket ve katılım belgesi verildi. İTO Baklava, Pasta ve Şekerli Mamüller Meslek Komitesi ve BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, yaptığı açıklamada, Enstitü İstanbul İSMEK işbirliğiyle "Kadınlararası Ev Baklavası Yarışması"nın üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi. Baklava sektörünün her geçen gün büyüyüp geliştiğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti: "İhracatımız ve tüketimimiz artıyor. Dolayısıyla yetişmiş eleman sıkıntısı yaşamaya başladık. Eleman sıkıntısını bir nebze de çözebilmek amacıyla kadınlarımızı sektöre kazandırmak istiyoruz. Yarışmadaki amacımız, hem kadınların sektöre ilgi ve alakalarının artmasını sağlamak hem de dereceye giren kadın ustalarımızı sektöre kazandırmak hem usta hem yöneticilik hem de idarecilik yapmakla alakalı onları teşvik etmek."