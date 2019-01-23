AK Parti ile MHP'nin tesis ettiği Cumhur İttifakı, CHP ile İYİ Parti arasındaki Millet İttifakının gündeminde şimdi belediye meclisi üyeliklerinde işbirliği konusu var. Ankara'da partilerin bu konuyu gündeme almamaları durumunda yüzde 10 seçim barajı nedeniyle, çıkarmalı sistemde; belediye meclisi ve il genel meclisinde sıkıntı yaşayabilecekleri konuşuluyor.

Hem AK Parti-MHP hem de CHP-İYİ Parti ittifakı, hangi il ve ilçelerde işbirliği yapacakları, nerelerde hangi partinin ittifak ortağı partinin adayını destekleyeceği konusunda ana hatlarıyla anlaştı. İttifak görüşmelerinde zaman zaman gündeme gelen belediye meclis üyeliklerinde herhangi bir işbirliğine gidilmeyeceği açıklanmıştı. Ancak gelinen noktada partiler bu konuyu tekrar gündemlerine aldılar. Nedeni ise yüzde 10'luk seçim barajının yerel seçimlerde de uygulanması. 24 Haziran seçiminde ittifakın yasal alt yapısı tesis edildiği için ittifak içinde olan ve İYİ Parti gibi baraj altında kalan partilerin milletvekili çıkaramaması gibi bir durum söz konusu olmamıştı. Burada alınan oylar, ittifaka yazılmış ve ittifak partilerinin toplam oyu için yüzde 10 barajı geçerli olmuştu.

YEREL SEÇİMDE DE BARAJ VAR

Şu ana kadar tüm partilerin kendi listeleri ile belediye meclisi ve il genel meclisi seçimlerine girmesi konusunda bir düşünce var ancak herhangi bir ilde ittifak ortağı partinin yüzde 10'dan az oy alması durumunda, imar ruhsatları dahil birçok konuda yetkisi olan belediye meclislerinde çoğunluğu diğer ittifak partilerine kaptırma ihtimali bulunuyor. Belediye başkanı bir partide olsa dahi diğer ittifakta yer alan partinin belediye meclisinde çoğunluk sağlaması olası. Bu noktada Türkiye'nin her yerinde olmasa bile riskli görülen bazı yerlerde belediye meclisleri için ortak listeyle seçime girilebilecek. İl genel meclislerinde ise partiler kendi adaylarını çıkararak münferit olarak aldıkları oy oranını görebilecekler. Mevcut sistemde, oylar sayıldıktan sonra her listenin aldığı oy oranından yüzde 10 çıkarılarak belediye meclisi üye dağılımına esas olacak oy oranı belirleniyor. Üyelikler d'Hont sistemi ile dağıtılacağından örneğin aynı ittifak içinde yer alan X Partisi yüzde 25, Y partisi yüzde 9 oy aldı. Y partisi baraj altında kaldığından belediye meclis üyeliği kazanamadığı gibi kazanabileceği sandalyeleri ittifak ortağına ve diğer partilere kaptırıyor. Aynı durumda diğer ittifakta yer alan Z partisi yüzde 20, ortağı V partisi ise 11 aldı. İkisi de belediye meclisinde üye kazanabilecekler. Belediye başkanlığını kazanan partiye yüzde meclis üyeliklerinde 10'luk ekstra kontenjan verileceğini de hesaba katmak gerekiyor. Başkanlığın az farkla kazanıldığı yerlerde ittifak ortağı yüzde 10'un çok altında oy aldığında ekstra kontenjan kazanılsa bile belediye meclisi üyeliği kaptırılabiliyor.

PARTİLER GÜNDEME ALDI

Bu durumu konuşan CHP ile İYİ Parti bazı illerde ortak listeler çıkarmak için görüşmelere başladı. AK Parti ile MHP de bu konuda müzakerelere başlayacaklar. Bunun için kesin aday listelerinin belirleneceği 19 Şubat'a kadar süre var ancak partilerin anlaşmaları ve adeta matematik mühendisliği gerektiren bu işi nasıl çözecekleri merak konusu...