İTÜ ARI Teknokent bünyesinde fikir, prototip, ilk müşterilerini edinme veya ilk yatırımcılarıyla anlaşma aşamalarındaki girişimcileri desteklemek amacıyla çalışan İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi, 2019-2020 dönemi girişimcilerini kabul etmeye başladı.

Konuyla ilgili konuşan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp, "İTÜ Çekirdek’te farklı aşamalardaki girişimcilerin ihtiyaçlarına göre farklı süreçler yürütüyoruz. Fikrini belirli bir prototip aşamasına getirmiş girişimcileri İTÜ Çekirdek önkuluçka sürecimize dahil ederek, pazara hazırlıyoruz. Belli bir olgunluğa gelmiş, yatırımcı karşısına çıkmaya hazır girişimcileri ise hızlandırılmış önkuluçka sürecimiz İTÜ Çekirdek Express’e alıyoruz" dedi.

74 MİLYON LİRA YATIRIM ALDILAR

Kurulduğu 2012 yılından beri ülke genelinde bin 797 teknoloji girişimine ve 4 bin 233 girişimciye destek veren merkezdeki girişimlerin, bugüne kadar aldıkları yatırım tutarının 74 milyon TL’yi aştığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, İTÜ Çekirdek girişimlerinin toplam değerlemesi 650 milyon TL’yi, toplam cirosu ise 65 milyon TL’yi geçti.

İTÜ Çekirdek’te girişimcilere açık ofis, mini MBA/girişimcilik eğitimi, teknik altyapı desteği, laboratuvar kullanım imkânı, laboratuvar sarf malzemeleri desteğinin yanı sıra aralarında alanında uzman iş dünyası ve akademiden 300’ü aşkın gönüllü mentor desteği de sağlanıyor.