İUP maaşlarının ödeneceği tarihe ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri çalışanlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. İŞKUR tarafından finanse edilen ve belirtilen tarihlerde ödenen İUP maaşları, aylık olarak hesaplara yatırılmaktadır. Peki, İUP maaşları ne zaman yatacak, neden yatmadı? İUP (TYP) maaşı ne kadar? İşte İUP maaşı ödeme tarihi...