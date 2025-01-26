İŞKUR tarafından düzenlenen İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşlarının artışı ve ödeme tarihleri merak konusu oldu. 2025 yılı itibarıyla zamlı olarak yatırılacak olan İUP ödemeleri, gündemdeki yerini koruyor. Hak sahipleri, Ocak ayı maaşlarının hesaplara geçip geçmediğini ve yeni zam oranlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. İŞKUR'un resmi takvimine göre yapılacak ödemelere ilişkin açıklamalar yakından izlenirken, maaşların hesaplara aktarılacağı tarihler netlik kazanmaya başladı. İşte İUP ödemelerine dair tüm merak edilenler...