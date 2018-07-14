Katıldığı son üç Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan ve tarihinde ilk kez bu organizasyonda finale kalma başarısını gösteren Hırvatistan'ı final heyecanı sarmış durumda! Hırvatistan hükümeti günlerdir yaptıkları toplantılarda bile milli takım formalarını giyerken futbolcular da finali düşünüyor.

— Habertürk Spor (@HTSpor) July 13, 2018

Rakitic, Dünya Kupası'nı kazanmaları durumunda yeni bir dövme yaptırıp yaptırmayacağı sorusunu yanıtladı.

"Alnımda biraz boş alan var. Kupayı kazanırsak, oraya bir dövme yaptırabilirim. Ama önce eşime sormam gerekiyor." ifadelerini kullandı.