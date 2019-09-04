‘Kum Gibi’ şarkısını söyleyerek sosyal medyada eleştirilerin odak noktası haline gelen Ivana Sert, Ahmet Kaya’nın kardeşi Mustafa Kaya’nın destekleyici yorumlarından dolayı çok mutlu olduğunu ve şarkı söylemeye devam edeceğini dile getirdi.
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