Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken İyi Aile Babası'nda Damla karakterine hayat veren Ecrin Su Çoban sosyal medyanın gündemine oturdu. İyi Aile Babası'nın Damlası Ecrin Su Çoban kimdir? Ecrin Su Çoban kaç yaşında? İşte Ecrin Su Çoban'ın abone sayısı ve şarkıları

ECRİN SU ÇOBAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ecrin Su Çoban merak ediliyor. 16 Kasım 2006'da dünyaya gelen Ecrin Su Çoban 14 yaşında bir Youtuber. O Ses Çocuklar yarışmasında yarı finale kalmasıyla adından söz ettiren Ecrin Su Çoban Serenay Sarıkay'la birlikte Alice Müzikali'nde rol alarak oyunculuğa başladı.

ECRİN SU ÇOBAN YOUTUBE ABONE SAYISI KAÇ?

2019 da Masal Şatosu: Sihirli Davet filminde rol alan Ecrin Su Çoban, Afili Aşk dizisinin şarkısını seslendirdi. Youtube'da 1 milyon 540 bin takipçisi bulunan Ecrin Su Çoban'ın Pembe Günlüğüm isimli bir şarkısı da var.

ECRİN SU ÇOBAN PEMBE GÜNLÜĞÜM ŞARKI SÖZLERİ

Gönlüm büyüktü

Ben küçücüktüm

Çalıştım durmadan

Aşka büründüm

İnandım yılmadım

Bazen üzüldüm

Hasta olsamda

Size mutlu göründüm

Çekmecemde saklı pembe günlüğüm

Hayallerimi hep içine gömdüğüm

Gerçek oldu hepsi bu günlerde

Yenilerini ekledim güzelce

Güçlü oldum hep tuttum sözümü

Sende kur hayal yatma sırtüstü

Dinleme onları göster gücünü

Avuçlarına sığar gökyüzü

Hayallerim vardı benim

Başaracağım hallederim

Sende benim gibi iste yeter

Hayallerim vardı benim

Başaracağım hallederim

Sende benim gibi iste yeter

Gönlüm büyüktü

Ben küçücüktüm

Çalıştım durmadan

Aşka büründüm

İnandım yılmadım

Bazen üzüldüm

Hasta olsamda

Size mutlu göründüm

Çekmecemde saklı pembe günlüğüm

Hayallerimi hep içine gömdüğüm

Gerçek oldu hepsi bu günlerde

Yenilerini ekledim güzelce

Güçlü oldum hep tuttum sözümü

Sende kur hayal yatma sırtüstü

Dinleme onları göster gücünü

Avuçlarına sığar gökyüzü

Hayallerim vardı benim

Başaracağım hallederim

Sende benim gibi iste yeter

Hayallerim vardı benim

Başaracağım hallederim

Sende benim gibi iste yeter