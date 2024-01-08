Haberler Gündem İyi Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal kimdir? Nesrin Ünal nereli ve kaç yaşında?

İyi Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal kimdir? İyi Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal olarak açıklandı. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde İYİ Parti'nin Manisa, Adana, Antalya, Kayseri ve Samsun büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu. Bu bağlamda gözler "İyi Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte, hayatı ve siyasi kariyeri... Habertürk Giriş: 08.01.2024 - 16:17 Güncelleme: 08.01.2024 - 16:17 facebook

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İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleri, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında bir araya geldi. Toplantı saat 11.30'da İYİ Parti Genel Merkezi ek binasında başladı. Toplantının ardından 5 büyükşehirin belediye başkan adaylarını açıklandı. Buna göre; İyi Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal olarak belirlendi. İşte, Nesrin Ünal'ın biyografisi...

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NESRİN ÜNAL KİMDİR? Nesrin Ünal, 1961 senesinde Ankara'da doğdu. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Antalya Devlet Hastanesinde dahiliye uzmanı olarak görev yaptı. 21. dönemde MHP'den Antalya milletvekili seçildi.

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8 Ekim 2002 tarihinde MHP'den istifa etti. 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. Ünal, evli ve üç çocuk annesidir.

Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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