İYİ Parti'den Ahmet Özer açıklaması

İYİ Partili Buğra Kavuncu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kavuncu, Türklüğün, ırksal bir kavram olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Bu ülke, 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Cumhuriyeti, yani Türk milletinin Cumhuriyeti'dir. Türklük, bir etnik kimlik değildir; Anayasa'da var olan bir olgudur ve bir gerçekliktir. Türklük bir tarihin adıdır. Türklük kendi toprağında bir taraf değildir, bu toprağın sahibidir. Türklük kapsayıcılıktır, kucaklayıcılıktır. Türklük, en başta bir garantidir; bu topraklarda, bu milletle bir ve bütün olmanın garantisidir. Türklük bir yuvadır, cennet gibi bir vatanı vardır. Bu, bir zihniyet meselesidir ve Sayın Cumhurbaşkanı gibi, Meclis Başkanı gibi zihniyete sahip olanların, acilen bu terminoloji ve kavramları kullanırken nelere yol açtıklarını anlamaları açısından kendilerine çekidüzen vermesi gerekmektedir."