Ağıralioğlu ‘demokrasi ve terörle mücadele’ dengesi üzerine kurulan hassas bir dille hazırlanmış bir sayfalık parti açıklamasını okudu. O açıklamanın şekillendiği Divan toplantısında öncelikle hem parti içinde yeni bir tartışma başlatılmaması hem de Millet ittifakına zarar vermeyecek bir tutum ve üslup belirlenmesi üzerinde duruldu.

Yavuzağıralioğlu da açıklaması sırasında ‘cımbızlanmasın’ diye özenli bir dil kullanmaya gayret ettiğini ifade etti.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın edindiği bilgilere göre İYİ Parti Divan toplantısında dile getirilen görüşler özetle şöyle:

KANTARIN TOPUZU BİR YANA KAÇMASIN

“Kantarın topuzunu bir tarafa kaçırmayalım. Açıklama yapmamızı bekleyen, ısrarla çağrı yapanlar var. Bunların kimlerin olduğuna bakalım kararımızı ona göre verelim. İçimize fitne tohumları atmak istiyorlar. O nedenle bir tarafı tahrik edecekler. Demokrasi desek HDP-terör diyecekler, terörle mücadele desek öbür taraftan ittifakta tarafları kışkırtacaklar, ortaklıkta sorunlar çıkacak. Bir taraftan hukuk devleti savunmalıyız diğer yanda8n terörle mücadeleye verdiğimiz önemi vurgulamalıyız. Ayrıca bu olayda teröre bulaşmakla suçlanan belediye başkanlarına bakın. 4 ayda mı teröre bulaştılar. Aday oldular, propaganda yaptılar, mazbatalarını aldılar, dört ay sonra bu karar veriliyor. Daha önce bütün bu merhalelerde ne yaptın diye hükümete sormamız lazım”.

AKŞENER HANGİ DUYUMUNU PAYLAŞTI?



Hükümetin neden aday oldukları dönemde ya da seçildikleri dönemde değil de 4 ay sonra bu belediye başkanlarını görevden aldığı konusunda Akşener bir ‘duyumu’ olduğunu bildirdi. Akşener, aldığı duyuma göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu kararının, kabine revizyonu ile ilgili olduğunu belirtti.

Akşener ayrıntıları Divan üyeleriyle paylaştı.

KILIDROĞLU İLE NE GÖRÜŞTÜ?

İYİ Parti Lideri Akşener’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda konuştuğu ve 3 HDP’li belediye başkanının görevden alınıp kayyum atanmasının ardından gösterilecek tavırla ilgili görüş paylaştıkları aktarıldı.



Görüşmede Millet İttifakı'na zarar verecek açıklamalardan kaçınmak gerektiği noktasında görüş birliğine varıldığı, özünde iki partinin de ‘hem terörle mücadele kararlılığı hem de demokrasi hassasiyeti konusunda aynı noktada bulundukları’ vurgusu üzerinde durulduğu belirtildi.



YA İSTANBUL VE ANKARA’DA DA GELİRSE?



Bu arada toplantıda, HDP’li üç belediye başkanıyla başlayan ‘görevden alıp yerine kayyum atama’ uygulamasının, millet ittifakının belediye başkanlarına da sirayet edip etmeyeceği de değerlendirildi.

Hükümetin böyle bir kararı göze almayacağı yorumları yapıldı ancak Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul olmasa da Ankara için, seçimden önce başlamış yargı süreci gerekçe gösterilerek böyle bir kararın gündeme gelebileceği endişesini paylaştığı aktarıldı.

SURİYE BAĞLANTISI

İYİ Parti Divan üyelerince HDP’li belediye başkanlarıyla ilgili kararın ‘görünen’ gerekçesi dışında Suriye’deki gelişmelerle ilgili de bağlantılı olabileceği değerlendirildiği edinilen bilgiler arasında.

Orada ortaya çıkacak tablo ile bağlantılı olarak, hükümetin nasıl bir strateji izlediği konusunda ayrıntıların belli olmadığı, bunların içeriye yansımalarının da şimdiden belli olmayacağı ancak son kararlarla bu yansımalara paralel adımlar atılıyor olabileceği de ifade edildi.