İYİ Parti’de gelenek bu hafta da değişmedi. Genel Başkan Meral Akşener’in konuşması öncesi, partiye katılanlar takdim edildi. Tek tek kürsüye çağrıldı.
O isimlerden biri de Anavatan Partisi’nde yıllarca siyasete emek veren avukat hakan şeref olgun oldu.
Kürsüye ilk olgun geldi. Genel Başkan Meral Akşener, Avukat Olgun'un göğsüne İYİ Parti rozetini taktı.
Türkiye Partisi Afyonkarahisar Kurucu İl Başkanlığı görevinde de bulunan Olgun, İYİ Parti ile aktif siyasete geri döndü.
Olgun ve diğer partiye katılanlar, rozet takma merasimi sonrası Genel Başkan Akşener’in yanında toplandı. Hatıra fotoğrafı çekildi.
YORUMLAR