Akşener: Adayımızı merak ediyorlarsa, seçim kararı alsınlar 0:00 / 0:00

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'ya konuk oldu. Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusuna yanıt verdi.

"Bu ucube sistem Türkiye'nin düşmanı, bu sistemin değişmesi gerek" diyen Akşener, "Parlamenter sisteme geçiş için cumhurbaşkanlığını kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Akşener, "Meral Akşener olarak kendim için en ufak plan yapmıyorum, ona göre çalışmıyorum. Türkiye'nin önünü tıkayacak şahıs ben olmayacağım" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusuna yanıt veren İYİ Parti lideri, "Niye bizim adayımız bu kadar merak ediliyor? Bizim adayımı 13'üncü Cumhurbaşkanı olacak. Dolayısıyla cumhur ittifakı merak ediyor. çok merak ediyorlarsa seçim kararını hemen alsınlar. Cumhurbaşkanı ittifakı cumhurbaşkanlığını kazanamayacak" dedi.