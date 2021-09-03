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İYİ Parti lideri Akşener: Adayımızı merak ediyorlarsa, seçim kararı alsınlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı konusunda, "Cumhur İttifakı merak ediyor. Çok merak ediyorlarsa seçim kararını hemen alsınlar" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener: Adayımızı merak ediyorlarsa, seçim kararı alsınlar
Akşener: Adayımızı merak ediyorlarsa, seçim kararı alsınlar
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HABERTURK.COM

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'ya konuk oldu. Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusuna yanıt verdi.

"Bu ucube sistem Türkiye'nin düşmanı, bu sistemin değişmesi gerek" diyen Akşener, "Parlamenter sisteme geçiş için cumhurbaşkanlığını kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Akşener, "Meral Akşener olarak kendim için en ufak plan yapmıyorum, ona göre çalışmıyorum. Türkiye'nin önünü tıkayacak şahıs ben olmayacağım" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusuna yanıt veren İYİ Parti lideri, "Niye bizim adayımız bu kadar merak ediliyor? Bizim adayımı 13'üncü Cumhurbaşkanı olacak. Dolayısıyla cumhur ittifakı merak ediyor. çok merak ediyorlarsa seçim kararını hemen alsınlar. Cumhurbaşkanı ittifakı cumhurbaşkanlığını kazanamayacak" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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