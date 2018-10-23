İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşuyor.

"Türkiye'ye kıymayın bize kulak verin" diyen Akşener, ekonomideki dalgalanmalar hakkında, "Öncelikle TÜİK'i rahat bırakın. Sakın verilerle oynamayın. Sayıştay raporlarının gereğini yapın. Usulsüzlüklere müdahale edin. İsrafa son verin. Çalışanlara kriz zammı yapın. Bunları yaparsanız vatandaş nefes alır" dedi.

Akşener, emeklilikte yaşa takılanlar hakkında, "Milyonlarca Suriyeli göçmenin 33 milyar dolar diye bilinen yükü milletimize yüklemeye hakkınız var mıydı? Millete harcamaya gelince 'Sırtımıza yük' öyle mi? Emeklilikte yaşa takılanlar 38 yaşında emekli olma peşinde değil. Kazanılmış haklarının gasp edilmesinden rahatsız. 25 yıl prim ödemiş bir çalışan, maaş alabilmesi için 15 yıl beklemesi gerekiyor. İlk 5 yılında maaşının yarısı ödenebilir. Yaşı dolunca da maaşının tamamı ödenebilir" dedi.

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