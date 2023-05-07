Akşener Manisa'da: 11 bin köy okulunu hemen açacağız

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HABERTURK.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa Mitingi'nde vatandaşlara seslendi.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle; "Burası kazanırsa şampanya patlatacakmışız ama o abi kazanırsa temiz termemiz alınları seccadeye değecekmiş. Şimdi soru şu, haram yenilen, kul hakkına el uzatılan, 6 yaşındaki çocuklara el uzatılan bir dönemde, kadınların öldürülüp dövüldüğü bir dönemde yahu senin alnının neresi termemiz. Bir başkası var asayişten sorumlu, erkek erkeğe evliliğe taktı. Şimdi bakın psikiyatristler gerçekten bunları muayene etmeli.

SİNAN ATEŞ AÇIKLAMASI

Artık hiçbirinin cezai ehliyeti kalmadı. Bir başkası da size işgalci dedi. Böyle rezilliklerle dolu bir seçime ilk defa gidiyoruz. Böyle saçma sapan konuşmaların yapıldığı bir dönemde bu ülkede Sinan Ateş katledildi. Azmettiren belli katiller belli. Sinan Ateş'in katli ortalık yerde kaldı. Ant olsun hem azmettiricileri hem de katilleri bulunacak ve hesap sorulacak.

Şimdi bir de Ali Yeşildağ var. Yeşildağ ailesi Sayın Erdoğan'ın çok yakınıdır ben biliyorum. Antalya Havalimanı. 3 milyar euro deniliyor bir kankaya veriliyor. Bu bir satış. Buna karşın başka bir firma 5 milyar euro veriyor. Ama onun dosyasından evrak çalınıyor öbürüne 3 milyar euroya veriliyor. Ali Yeşildağ 1 milyar dolarcığı onun deyimiyle Tayyip abi tarafından alındığını söylüyor. Şimdi soru şu; bu ülkenin cumhurbaşkanı 1 milyar dolar bu ülkenin parasının alınıp senin cebine atıldığına dair bir iddia var. Sen bizi mezara gömecek yerde Gabar'lara Cudi'lere gömecek yerde arkadaş böyle bir iddianın doğru olmadığını anlatsana milletimize.

"11 BİN KÖY OKULUNU HEMEN AÇACAĞIZ"

Sadece sizin oyunuz değil mutlaka arkadaşınızın oyunu da ikna ederek sandığa gideceksiniz. 14 Mayıs akşamı bu harami düzeni bu hırsız düzeni ortadan kaldıracağız. Evet Patates soğan güle güle Erdoğan. Patates soğana liderinizi değişmeyin diyor ay çok üzüldüm.

Bakın köy okullarını hemen açacağız. Hemen 11 bin köy okulunu açacağız. 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Önce 11 bin okulu sonra 22 bin okulu biraz tamir edip açacağız."