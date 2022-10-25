Akşener: Referandum yerine sandık gelsin 0:00 / 0:00

İYİ Parti Genel Bakanı Meral Akşener, başörtüsü tartışması hakkında, "Referandum yerine sandık gelsin" dedi.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Partimizin kuruluş günü. İyi ki bu partiyi kurmuşuz. Kılıçdaroğlu'ndan 15 vekil talep ettim. O arkadaşlarımızın katılmasıyla grup kurmuş olduk. Onlardan herhangi bir menfaat sağlamamız Türkiye'ye yeni bir şey demokrasi örneği gösterdi" dedi.

"Cumhur İttifakı çocuklar gibi ayaklarını yere vuruyor "adayınız kimdir?" diye. Bu da bana gerekeni yaptığımızı gösteriyor" diyen İYİ Parti lideri, "Biz kurulmamış olsaydık bugün bu ucube sistem oturmuş olurdu. Meclis aritmetiği bambaşka olacaktı. Gördük ki farklılıklar zenginliktir. Müştereklerimiz çok. Biz kurulmamış olsak Bugün Gelecek ve DEVA partileri belki de o masada olmayacaktı" ifadelerini kullandı.

EKONOMİDEKİ SORUNLAR

Ekonomide yaşanan sıkıntılara değinen İYİ Parti lideri, "Her şeyde kriz var. Her türlü iftiranın atıldığı, hakaretin yapıldığı bir ülke" derken, çıkış yolu için, "Çok kolay. Üretimi öne koyacağız. İstihdam yaratacağız. Yargının bağımsız olduğu, MB gerçekten bağımsız olduğu, kurumların yeniden istihdam edildiği bir ülke yapacağız. Siyasetçinin seçim kazanma istihkakının önüne geçecek bir sistemin kurallar malzemesinin öne çıktığı bir ülke yapacağız" dedi.

Suriye sığınmacılar konusuna da değinen Akşener, "2019'da beni gönderselerdi ben Esad'la konuşur sığınmacıları gönderirdim. Şimdi de göndereceğiz" dedi.

BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışıyla başlayan tartışmaya değinen Akşener, "Tutumuna söyleyecek sözüm yok. o bir helalleşme yolcuğuna çıktı. Saygım var. Ben de bazı şeyleri hatırlatmakla kendimi görevli görüyorum. Ben de yapılan her türlü eksiğin karşısında durdum. Ama ben de başka şeyleri hatırlatmak durumundayım. Bu ülkede Rize vekili başkanı açılım yapmayın dedi. Hepimiz bir Kürt kadın alalım dedi. Ve hiçbir şey olmadı bir arkadaşa" dedi.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet bize eğitimde fırsat eşitliği sundu. Parası varsa okutulan bir ülke haline döndük. Kapanmış yaraları yeniden açmak yerine kanayan yaralara bakmak durumundayız. Kılıçdaroğlu'nun duruşunu biliyoruz zaten. Bence gerek yoktu. Çok büyük acılar çekildi bu ülkede. Ben dahil çok farklı bir tutum göstermeliydim diyorum. Referandum yerine sandık gelsin."