        Haberler Gündem Politika İYİ Parti Manisa İl Başkanı ve yönetimi görevden alındı

        İYİ Parti Manisa İl Başkanı ve yönetimi görevden alındı

        İYİ Parti'de Manisa teşkilatında 8 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen 4. Olağan Kongre'de İl Başkanlığı'na seçilen Yunus Koca ile İl Yönetim Kurulu'nun, Genel Merkez kararıyla görevden alındığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 00:25 Güncelleme:
        İYİ Parti'de görevden alma kararları

        İYİ Parti Genel Merkezi tarafından hazırlanan ve 27 Nisan 2026 tarihini taşıyan resmi yazıda, Manisa İl Başkanı Yunus Koca ile il yönetiminin görevden alındığı bildirildi.

        Görevden alınma yazısında kararın, Siyasi Partiler Kanunu ile parti tüzüğünün ilgili maddeleri doğrultusunda Başkanlık Divanı'nın 27 Nisan 2026 tarihli toplantısında alındığı ifade edildi. Görevden alma yazısında, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün imzası yer alırken, karar Genel Başkan D. Müsavat Dervişoğlu tarafından da onaylandı.

        8 Kasım 2025 tarihinde yapılan kongrede delegelerin oylarıyla göreve gelen Yunus Koca ve yönetiminin neden görevden alındığına ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de

        Gülistan Doku soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de son teknoloji cihazlarla Tunceli'ye sevk edildi. Sarp, dağlık ve karlı yapısı nedeniyle karadan ulaşımın neredeyse mümkün olmadığı bölgelere, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Skorsky t...
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        KKTC'den, GKRY liderinin açıklamasına tepki
        KKTC'den, GKRY liderinin açıklamasına tepki
        Asker eğlencesine ateş açtı
        Asker eğlencesine ateş açtı
        Konya'da 'Kutlu' gece!
        Konya'da 'Kutlu' gece!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Yasağı kaldırma vaadiyle vurgun
        Yasağı kaldırma vaadiyle vurgun
        ABD'den askeri sevkiyat
        ABD'den askeri sevkiyat
        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        F.Bahçe antrenmanları izlenebilir mi?
        F.Bahçe antrenmanları izlenebilir mi?
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        İnsanlık nereye koşuyor?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        "Artık şampiyondur!"
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!