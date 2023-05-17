İl il İYİ Parti milletvekili listesi

Milyonlar 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek için 14 Mayıs'ta sandığa gitti. Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. tura kalırken; Milletvekili Seçimi sonuçları belli oldu. Kesin olmayan Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarına göre yüzde 9,75 oranında oy alan İYİ Parti'nin tahmini milletvekili sayısı 43 oldu. İşte 2023 il il İYİ Parti milletvekili listesi...