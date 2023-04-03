İYİ Parti, milletvekili aday listelerini belirlemek için aralarında Ankara’nın da bulunduğu 15 ilde temayül yoklaması kararı almıştı. Bu karar doğrultusunda Ankara’da temayül yoklaması yapıldı. Ankara ikinci bölgedeki temayül yoklaması sırasında ise kavga çıktı. Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat'ın ekibi ile eski ABB İYİ Parti Grup Başkanvekili ve milletvekili aday adayı Adnan Beker’in ekibi arasında tartışma çıktığı belirtildi. Salonda başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İYİ Parti'de Ankara ikinci bölge milletvekili adaylığı için yapılan temayül yoklamasında kavga çıktı. Tansiyonun düşmesinin ardından yapılan oylamada Adnan Beker birinci olurken, birinci bölgede Koray Aydın, üçüncü bölgede ise Yüksel Arslan liste başı oldu.

Salonun dışına da taşan, diğer partililerin araya girmesiyle sona eren kavganın ardından partililer oy kullanmaya devam etti. Ankara ikinci bölgedeki temayül yoklamasının sonucuna göre Adnan Beker 3 bin 632, Uğurhan Tiryaki bin 672, Muharrem Beşir ise bin 385 oy aldı.

BİRİNCİ BÖLGEDE EN YÜKSEK OYU KORAY AYDIN ALDI

Ankara birinci bölgede ise, partililerden en yüksek oyu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın aldı.

Yapılan sayıma göre; Aydın 2 bin 879, eski il başkanı Yetkin Öztürk 2 bin 674 ve Kesver Ofluoğlu ise 2 bin 708 oy aldı.

ÜÇÜNCÜ BÖLGEDE İLK SIRADA YÜKSEL ARSLAN YER ALDI

Üçüncü bölgede ise; Yüksel Arslan bin 761, Genel Sekreter Uğur Poyraz bin 710, Fatih Koca ise bin 440 oy aldı. Milletvekili aday listelerinde yer alacak isimler ve sıralama konusunda ise son sözü Genel Başkan Meral Akşener söyleyecek.