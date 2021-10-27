İYİ Partili Yılmaz: Tezkereyi 'ret' deyip imzaladım 0:00 / 0:00

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Durmuş Yılmaz, dün Meclis'te İYİ Parti'nin "evet" oyu verdiği tezkere oylamasında kendisinin "hayır" dediğini söyledi.

Twitter'dan CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın paylaştığı ret oyu pusulasını paylaşan Durmuş Yılmaz, "Sistem parmak izimi okumadığı için ben de bu pusulayı 'ret' deyip imzaladım. Ancak oylama elektronik oylama yerine parmak kaldırmak suretiyle yapılınca hayır diye parmak kaldırdım ve pusulayı yırtıp çöpe attım. Keşke saklasaymışım" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edilmişti.