İyi sürücüye yapay zeka desteği 0:00 / 0:00

Sigortada sürücülerin sigorta primini belirlemek için kullanılan yapay zeka uygulamaları iyi sürücü ile kötü sürücü arasındaki prim farkını açtı. Artık az kaza yapanlar daha az prim öderken çok kaza yapanlar hatalarının bedelini kendisi ödüyor. Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel, şirketin yapay zeka uygulaması Aksigorta Dijital Asistanı (ADA) sayesinde iyi sürücülerin trafik sigortası primlerinde yüzde 50'ye varan indirimler yapabildiklerin ve bu sayede pazar paylarının yüzde 8'den yüzde 12'ye çıktığını söyledi. Demirel Aksigorta'nın özel araç sınıfında lider konuma geldiğini kaydetti. Bütün dünyada şu anda kullanılan metotların yapay zeka kullanımı ile çok farklı bir noktaya geldiğini anlatan Demirel, "Yapay zeka kullanımı ile belirli kişiler gruplandırılıyor ve risk o gruplar içinde adil olarak dağıtılıyor. Yapay zeka uygulamalarından önce yaklaşık 20 olan prim belirlemek için gerekli parametre sayısı 100'e çıktı. Böylece her kişi için adil ve doğru fiyat belirlenebiliyor" dedi.

İYİ SÜRÜCÜNÜN PRİMİ YÜZDE 50 DÜŞÜYOR

Yapay zeka kullanımı sonucu bazı kişilerin sigorta primlerinin yüzde 50 kadar düşebildiğini ifade eden Demirel "Primi ucuz olarak belirlenenlerin gerçekten kaza yapmadığını gördük. Primi devletin belirlediği tavan fiyattan belirlenenlerin ise kaza yaptıkları tespit edildi. Böylece şirket olarak biz zarar da etmiyoruz" dedi. Demirel bu teknoloji sayesinde Aksigorta'nın teknoloji ödülleri veren IDC'den teknoloji ödülü aldığını da ifade etti.

Kasko sigortasında da yapay zekanın bir kaç aydır devrede olduğunu anlatan Demirel, "Ancak kasko sigortasında bu yıl döviz kurundan kaynaklı otomobil ve yedek parça fiyatları çok arttığı için belirleyici olan bu oluyor. Bu yıl yedek parça fiyatı yüzde 40, araç bedelleri ise yüzde 100'den fazla arttı. Bir araç pert olduğunda geçen yıl belirlenen tutarlar üzerinden değil yeni tutar üzerinden ödeme yapılıyor. Hasar maliyetlerimiz çok artı" dedi.

TRAFİK SİGORTASINDA ŞİRKETLER KAZANMIYOR

Yılbaşından bu yana sigortacılık sektöründe kasko primlerinin yüzde 28 poliçe adedinin ise yüzde 12 arttığını kaydeden Demirel, Aksigorta'da ise kasko priminin yüzde 37 ve poliçe adedinin ise yüzde 20 yükseldiğini belirtti. Demirel, trafik sigortasında poliçe sayısının artmadığını primlerin ise sadece yüzde 2 yükseldiğini belirterek "Trafik sigortasında şirketlerin yüksek kazanç elde ettikleri söylemleri doğru değil" dedi. Demirel Aksigorta'da ADA sayesinde trafik sigortası poliçe sayısının yüzde 60 primin ise sadece yüzde 30 yükseldiğini belirterek, "Primdeki indirim buradan da anlaşılıyor. Hem müşterimiz hem acentemiz hem de biz memnun oluyoruz" dedi. Yeni düzenleme ile trafik sigortasında bedeni hasarlara ödenen tazminata standart getirilen düzenlemeye değinen Demirel, "Trafik sigortasında 10 yıl sonra değişik maliyetlerle karşılaşabiliyoruz. Karlı olduğunu düşündüğünüz bir işlemde bir bakıyorsunuz zarardasınız. Fiyatlamayı yapamıyorduk. Standart olmaması sektöre milyarlık zararlar getirebilirdi. Şimdi yönetmelikler ile çıkarılan kanunun altının doldurulması gerek" şeklinde konuştu.