"İyi uyku tercih değil, ihtiyaç"

Uyku apnesinin yalnızca sağlık değil, trafik güvenliği açısından da önemli bir konu olduğunu belirten Karadağ, "Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında uyku apnesi olan sürücülerin tedavi olmadan araç kullanmaları mümkün değildir. Özellikle vücut kitle indeksi yüksek olan bireylerin, herhangi bir şikâyeti olmasa bile uyku testi yaptırmaları gerekebilir. Bu hem bireysel sağlık hem de toplum güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.