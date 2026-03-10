"İyi uyku tercih değil, ihtiyaç"
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ, kaliteli uykunun fiziksel ve zihinsel sağlık için hayati öneme sahip olduğunu belirterek, "İyi uyumak bir tercih değil, ertelenemez bir ihtiyaçtır" dedi
Her yıl mart ayı ekinoksundan önceki cuma günü kutlanan Dünya Uyku Günü, bu yıl 13 Mart 2026 tarihinde "İyi Uyu, Daha İyi Yaşa" temasıyla kutlanıyor. Dünya Uyku Derneği tarafından belirlenen bu temanın, uykunun yaşam kalitesi üzerindeki belirleyici rolüne dikkat çektiğini ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ, kaliteli uykunun yalnızca dinlenme değil, sağlıklı bir yaşamın temel şartı olduğunu söyledi.
Uykunun fiziksel ve zihinsel sağlığın temel yapı taşlarından biri olduğunu belirten Karadağ, "Kaliteli uyku, daha yüksek enerji düzeyi, artan üretkenlik ve daha güçlü duygusal denge anlamına gelir. Uykunun süresi kadar, kesintisiz ve derin olması da büyük önem taşır. Yetişkinlerin her gece ortalama 7-9 saat kesintisiz uyuması gerekir" diye konuştu.
Sağlıklı bir uykunun üç temel bileşeni olduğunu belirten Karadağ, "Bunlar süre, süreklilik ve derinliktir. Uykunun bölünmeden devam etmesi ve derin uyku evrelerinin tamamlanması, vücudun kendini yenilemesi açısından kritik rol oynar" dedi.
MODERN HAYATIN GİZLİ SAĞLIK SORUNU
Uyku bozuklukları arasında en sık karşılaşılan sorunlardan birinin uyku apnesi olduğuna dikkat çeken Karadağ, "Uyku apnesi sadece horlama değildir. Gece boyunca nefesin durması, kalp hastalıkları, diyabet ve obezite riskini artırır. Aynı zamanda gün içinde dikkat kaybına neden olarak trafik ve iş kazalarına da yol açabilir. Sağlıklı nefes alarak uyumak, yaşam kalitesinin temelidir" ifadelerini kullandı.
Dünya genelinde nüfusun yaklaşık yüzde 10 ila 15'inin uyku apnesinden etkilendiğini belirten Karadağ, "Tedavi edilmeyen uyku apnesi, kandaki oksijen seviyesini düşürerek kalbin daha fazla çalışmasına neden olur. Bu durum hipertansiyon, kalp hastalıkları ve ani kalp durması riskini artırabilir" dedi.
Uyku apnesinin yalnızca sağlık değil, trafik güvenliği açısından da önemli bir konu olduğunu belirten Karadağ, "Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında uyku apnesi olan sürücülerin tedavi olmadan araç kullanmaları mümkün değildir. Özellikle vücut kitle indeksi yüksek olan bireylerin, herhangi bir şikâyeti olmasa bile uyku testi yaptırmaları gerekebilir. Bu hem bireysel sağlık hem de toplum güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.
"YETERSİZ UYKU BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZAYIFLATIYOR"
Yapılan araştırmalara göre yetişkinlerin yaklaşık yüzde 35'inin yeterli uyku alamadığını belirten Karadağ, "Uyku eksikliği, enfeksiyonlara karşı direnci azaltabilir, dikkat ve konsantrasyonu düşürebilir. Aynı zamanda iş ve trafik kazalarının önemli bir bölümünün altında yetersiz uyku yer almaktadır" dedi.
SAĞLIKLI UYKU İÇİN NELER YAPILMALI?
Sağlıklı bir uyku için günlük alışkanlıkların büyük önem taşıdığını belirten Karadağ, "Her gün aynı saatte yatıp kalkmaya özen gösterin. Uyumadan en az bir saat önce telefon, tablet ve bilgisayar kullanımını bırakın. Akşam saatlerinde kafein tüketiminden kaçının. Yatak odasının karanlık, sessiz ve serin olmasına dikkat edin. Eğer sabahları dinlenmiş uyanmıyorsanız veya gün içinde sürekli yorgun hissediyorsanız, mutlaka bir uyku uzmanına başvurmanız gerekir" diye konuştu.