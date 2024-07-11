Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İyiliğin bedelini canıyla ödedi | Son dakika haberleri

        İyiliğin bedelini canıyla ödedi

        Adana'da arkadaşını evine tişört vermek için getiren 30 yaşındaki Mehmet Tunçöz bıçaklanarak hayatını kaybetti. Katil zanlısının evi ateşe verdiği elinde bıçakla evden kaçtığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 19:33 Güncelleme: 11.07.2024 - 19:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        İyiliğin bedelini canıyla ödedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, evinde arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, T.A. ile bir süre dışarıda vakit geçiren Mehmet Tunçöz (30), daha sonra arkadaşıyla Fatih Mahallesi'ndeki evine geçti.

        T.A. ile evdeyken Tunçöz annesine, arkadaşına tişört vereceğini söyleyip odasına geçti.

        ODADAN DUMANLAR ÇIKTIĞINI GÖRDÜ

        Daha sonra evden ayrılan annesi, geri döndüğünde oğlunun odasından dumanlar çıktığını gördü.

        Odaya giren anne, Tunçöz'ün bıçaklanmış halde hareketsiz yattığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi, yanan gazete parçalarını da kendi imkanlarıyla söndürdü.

        Adrese giden sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, Tunçöz'ün bıçaklanarak yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Polis ekipleri, arkadaşını öldürüp evi de ateşe vermeye çalışan T.A'yı aynı mahallede kısa sürede yakaladı.

        Gözaltındaki şüphelinin işlemleri sürüyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süper Kupa'nın tarihi ve yeri açıklandı!
        Süper Kupa'nın tarihi ve yeri açıklandı!
        Yunan botları 'Kızıl Elma'ya saldırdı
        Yunan botları 'Kızıl Elma'ya saldırdı
        Galatasaray'ın Rabiot ısrarı!
        Galatasaray'ın Rabiot ısrarı!
        Evi yaktı, kapıyı kilitleyip kaçtı! Cani evlat annesini katletti
        Evi yaktı, kapıyı kilitleyip kaçtı! Cani evlat annesini katletti
        El Nino bitti La Nina başlıyor: "Rekor sıcaklık lafını artık duymayacağız"
        El Nino bitti La Nina başlıyor: "Rekor sıcaklık lafını artık duymayacağız"
        ABD basınından İsrail ve Hamas ateşkesine dair iddia
        ABD basınından İsrail ve Hamas ateşkesine dair iddia
        Merve'ye kardeşi kıydı! Öldüren tartışma!
        Merve'ye kardeşi kıydı! Öldüren tartışma!
        Servet Yardımcı adaylıktan çekildi!
        Servet Yardımcı adaylıktan çekildi!
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?