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İyilik dizisi 24. son bölüm izle!

FOX TV kanalında yayınlanan İyilik 24. bölümüyle 23 Aralık 2022 Cuma akşamı ekranlara geldi. İyilik son bölümde; Murat, Poyraz’ın cinayeti özellikle Atilla’nın üstüne yıktığını anlar. Dizinin seyircileri için İyilik son bölüm izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte İyilik 24. son bölüm özeti...

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  • İyilik 24. bölüm full izle! FOX TV İyilik son bölüm izle tek parça ve kesintisiz!

    Yapımcılığını MEDYAPIM, yönetmenliğini ise Murat Öztürk'ün üstlenen dizi Güney Kore dizisi olan “The Queen’s House”tan uyarlanıyor. FOX TV ekranlarında her hafta cuma akşamı 20:00'da ekranlara gelen İyilik dizisi son bölüm araştırılıyor. İşte merakla araştırılan İyilik dizisi 24. son bölüm özeti hakkında...
  • İyilik 24. bölüm full izle! FOX TV İyilik son bölüm izle tek parça ve kesintisiz!

    İYİLİK SON BÖLÜM İZLE!

    İyilik 24. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. İyilik son bölüm izlemek için FOX TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  • İyilik 24. bölüm full izle! FOX TV İyilik son bölüm izle tek parça ve kesintisiz!

    İYİLİK 24. BÖLÜM ÖZETİ

    Murat, Poyraz’ın cinayeti özellikle Atilla’nın üstüne yıktığını anlar. Poyraz’ı köşeye sıkıştırır. Gerçeği polise açıklamaması karşılığında Poyraz’ın hisselerini istiyordur. Poyraz kabul ederse Arkun holding tamamen Murat’ın oluyordur. Murat bir taraftan da Neslihan’ı geri kazanma derdindedir. Neslihan’a samimi bir itirafta bulunur. Onu unutamamış ve Neslihan kendisine geri dönsün diye çocukların velayetini almıştır. Her şeyi geride bırakarak çocukları için tekrar bir araya gelmeyi teklif eder. Murat hem hisseleri hem de Neslihan’ı geri kazanarak hayallerine kavuşabilecek mi?
  • İyilik 24. bölüm full izle! FOX TV İyilik son bölüm izle tek parça ve kesintisiz!

    Gülseren oğlu Koray’ı merak ettiği için yurt dışından dönmüştür. Koray’ın mezarı bulunur. Büyük üzüntü yaşayan Gülseren oğlunun son arzusu olduğunu düşünerek tüm mal varlığını Neslihan’a verir. Neslihan ve Şahika eski varlıklı günlerine geri dönerler.

    Atilla cezaevindedir. Koray’ı öldürmekten suçlu bulunmuştur. Neslihan, Atilla’nın suçsuzluğunu ispatlayabilmek için kendi hayatını tehlikeye atar. Neslihan başarabilecek midir? 

    Poyraz sonunda hata yaptığını anlar. Damla’yı polise teslim etmeye karar verir, giderlerken araba kaza yapar. Gerçek katilin Damla olduğu anlaşılacak mıdır?

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