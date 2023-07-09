Izgara et kanser riskini artırıyor! İşte daha sağlıklı ızgara için ipuçları

Yaz barbeküsünü planlarken duymak istediğiniz bu olmayabilir ama sağlıklı bir şekilde yemek pişirmenin yolları var. İşte sizi yıllarca daha sağlıklı tutabilecek bazı mutfak tavsiyeleri…

Eti yüksek sıcaklıklarda ızgara yapmak, etin kömürleşmesine neden olabilir. Bu, heterosiklik aminler (HCA'lar) ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH'lar) olarak bilinen kanserojen kimyasallar üreten yağın yanmasına neden olabilir. Araç egzozundan, aşındırıcı maddelerden ve diğer kirleticilerden de üretilen bu kimyasallara uzun süre maruz kalmak DNA'ya zarar verebilir ve zamanla tümörlere dönüşebilir.

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Dr. Carpenter, "Etinizi ızgarada çok uzun süre tuttuğunuz ve karardığı bir durum gibi, tek seferlik bir deneyim değil. Daha çok kişinin yaşam tarzıyla ilgili bir mesaj. 30 yıldır bu şekilde yemek yapıyorsun; her hafta sonu mangal var, eti yüksek ısıda kızartıyorsun ve tüm bu kararma oluyor. İşte o zaman kanser riski açısından sorun oluyor." dedi.