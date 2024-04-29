İzleniyormuş hissine kapılmak: İnsanlar neden kimse yokken bile izlendiklerini hissediyorlar?
İnsanlar neden kimse yokken bile birinin onu izlediğinden şüphelenir? Mutlaka herkesin bir kere başına gelen bu durum zararlı medyaya maruz kalmaktan ciddi akıl hastalıklarına kadar uzanabiliyor. İşte, izleniyormuş hissinin sebepleri...
Yalnızsınız ve aniden orada birisinin olduğuna dair sinsi bir şüpheye kapılıyorsunuz. Belki bir korku filmi izlediniz ya da en son gerilim romanını okudunuz ve odanızda gizlenen bir katil olup olmadığını merak ettiniz. Etrafınıza bakarsınız ve dolabın kapısını açarsınız ama orada kimse yoktur. Peki neden zihniniz size izleniyormuşsunuz gibi hissettiriyor?
KLİNİK PSİKOLOG AÇIKLADI
Klinik ve adli psikolog Leslie Dobson'a göre, birinin izleniyormuş gibi hissetmesinin birkaç nedeni var. Bu nedenler, korkutucu kitaplara, filmlere veya haberlere maruz kalmak da dahil olmak üzere geniş bir yelpazeye yayılmaktadır; stresli veya travmatik bir olayın ardından aşırı ihtiyatlılık; ve ciddi zihinsel sağlık koşulları bu nedenler arasında.
Dobson konu hakkında, "Daha aşırı durumlarda, kişi genellikle altta yatan zihinsel sağlık durumu veya fiziksel beyin rahatsızlığıyla ilişkili olarak paranoya ve hipervijilans yaşayabilir" dedi.
İNSANLAR BU HİSSE DUYARLIDIR
Bazen gerçekten de izleniyor olabilirsiniz. İnsanlar muhtemelen başka bir kişinin bakışına duyarlı olacak şekilde evrimleşmiştir Bilişsel Sinir Bilimleri alanında doktora yapan Harriet Dempsey-Jones tarafından yazılan bir makaleye göre, insan beyninin yalnızca bakışları işlemeye adanmış bir sinir ağına sahip olduğu öne sürülmektedir.
AŞIRI TETİKTE OLMA HİSSİ
Frontiers in Psychology dergisinde 2023 yılında yapılan bir araştırmaya göre, travmatik olaylar yaşamış kişiler için aşırı tetikte olmak, tehlikeden kaçınarak gelecekte stres yaşamamızı engellemeyi amaçlayan bir savunma mekanizması haline geliyor.
California merkezli klinik psikiyatrist Dr. Alice Feller, yaptığı açıklamada insanların izlendiğini hissetmesinin alışılmadık bir durum olmadığını söyledi.
Peki makul tedbiri daha ciddi bir sorundan nasıl ayırt edeceksiniz?
PARONOYA BOYUTUNA DİKKAT EDİLMELİ!
Sorun, birisi sürekli olarak izlendiğini hissettiğinde veya uzun süre izlenme konusunda paranoyaklaştığınızda ortaya çıkar.
Örneğin, şizofreninin belirtileri arasında aşırı tetikte olma ve paranoya yer alır; bunlar arasında birisinin sizi izlediği yanılsaması da bulunabilir.
Araştırmalar, şizofreni hastalarında paranoyanın, beynin amigdalayı da içeren ve savaş ya da kaç tepkisi gibi duygusal ve hayatta kalmaya dayalı davranışsal tepkilerimizi kontrol eden bir kısmı olan limbik sistemdeki anormal aktiviteyle ilişkili olduğunu ileri sürüyor.
Kaynak: Live Science