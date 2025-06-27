6. SWEPT AWAY (2002)

Amber, 40 yaşında, güzel, zengin, şımarık ve bir o kadar da kibirli bir kadındır. Çocuk sahibi de olmayan Amber’ı hiçbir şey mutlu etmeye yetmez ki buna varlıklı ama pasif kocası, eczacılık dahisi Tony de dahildir. Bir gün Tony, Amber’ı özel bir yat gezisiyle Yunanistan’dan İtalya’ya götürür. Amber, balıkçı teknesinden bozma bir gemide yapılan ve pek de lüks olmayan bu otantik seyahatten pek etkilenmemiş gözükür. Hırsını geminin kaptanı Guiseppe’den almaya kadar verir ki Guiseppe de garip bir espri anlayışı olan genç bir balıkçıdır ve Amerikalı müşterilerinden ve özellikle de Amber’dan pek de hoşlanmamıştır. Ancak bir fırtına ikiliyi ıssız bir adaya atınca işler tersine döner.

imdb puanı: 3.6/10