İzmir baraj doluluk oranı son durum verileri İZSU tarafından paylaşılıyor. İzmir'de meydana gelen sel felaketi barajlardaki doluluk oranlarına da yansıdı. Bir gecede kentte bulunan tüm barajlar büyük ölçüde yükseldi. Kentin en önemli su havzası Tahtalı Barajı’nın doluluk oranı yüzde 50’ye ulaştı.

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

İZSU verilerine göre, Bir gün önce doluluk oranı yüzde 70 olan Balçova Barajı ile yüzde 80 olan Ürkmez Barajı’nda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Maksimum göl hacmi 8 milyon metreküp olan Balçova Barajı ile 8,6 milyon metreküp olan Ürkmez Barajı’ndan Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından güvenlik amacıyla kontrollü bir şekilde su tahliyesine başlandı.

Doluluk oranı bir gün önce yüzde 45 seviyesindeki kentin en büyük su kaynağı Tahtalı Barajı’nda ise bugün itibariyle yüzde 50 seviyesine ulaşıldı. Maksimum göl hacmi 306,5 milyon metreküp olan Tahtalı’da da sadece bir gecede doluluk oranı yüzde 5 arttı.

Bir gün önce yüz 55 seviyesindeki Çeşme Kutlu Aktaş Barajı’ndaki artış da dikkat çekici boyuta ulaştı. 16,5 milyon metreküp kapasiteye sahip barajdaki doluluk oranı yüzde 70’e yaklaştı. Derelerden halen yoğun bir su akışı olduğu ve barajlarda su seviyesindeki artışın önümüzdeki günlerde de devam edeceği öngörülüyor.

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

4 Şubat itibarıyla İzmir'de baraj doluluk oranları aşağıdaki gibidir;