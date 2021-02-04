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İzmir baraj doluluk oranları 4 Şubat 2021! Baraj doluluk oranı son durum nedir?

İzmir baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İzmir'de meydana gelen sel felaketinin ardından barajlar bir gecede doldu. İZSU İzmir'deki barajların doluluk oranlarını açıkladı

İzmir baraj doluluk oranları 4 Şubat 2021! Baraj doluluk oranı son durum nedir?

İzmir baraj doluluk oranı son durum verileri İZSU tarafından paylaşılıyor. İzmir'de meydana gelen sel felaketi barajlardaki doluluk oranlarına da yansıdı. Bir gecede kentte bulunan tüm barajlar büyük ölçüde yükseldi. Kentin en önemli su havzası Tahtalı Barajı’nın doluluk oranı yüzde 50’ye ulaştı.

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

İZSU verilerine göre, Bir gün önce doluluk oranı yüzde 70 olan Balçova Barajı ile yüzde 80 olan Ürkmez Barajı’nda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Maksimum göl hacmi 8 milyon metreküp olan Balçova Barajı ile 8,6 milyon metreküp olan Ürkmez Barajı’ndan Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından güvenlik amacıyla kontrollü bir şekilde su tahliyesine başlandı.

Doluluk oranı bir gün önce yüzde 45 seviyesindeki kentin en büyük su kaynağı Tahtalı Barajı’nda ise bugün itibariyle yüzde 50 seviyesine ulaşıldı. Maksimum göl hacmi 306,5 milyon metreküp olan Tahtalı’da da sadece bir gecede doluluk oranı yüzde 5 arttı.

Bir gün önce yüz 55 seviyesindeki Çeşme Kutlu Aktaş Barajı’ndaki artış da dikkat çekici boyuta ulaştı. 16,5 milyon metreküp kapasiteye sahip barajdaki doluluk oranı yüzde 70’e yaklaştı. Derelerden halen yoğun bir su akışı olduğu ve barajlarda su seviyesindeki artışın önümüzdeki günlerde de devam edeceği öngörülüyor.

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

4 Şubat itibarıyla İzmir'de baraj doluluk oranları aşağıdaki gibidir;

BARAJ ADITahtalı BarajıBalçova BarajıGördes BarajıÜrkmez BarajıGüzelhisar BarajıAlaçatı Kutlu Aktaş Barajı
Son Güncelleme Tarihi04.02.202104.02.202104.02.202104.02.202104.02.202104.02.2021
Son Su DurumuGöl su yükseltisi (m)55,55141,96212,0545,52100,2817,90
Toplam su hacmi (m³)175.238.0006.361.00036.170.0007.900.000119.613.00011.743.000
Kullanılabilir su hacmi (m³)155.638.0006.224.00020.670.0007.525.000107.653.00011.243.000
Aktif Doluluk Oranı (%)54,2281,664,5291,2175,0870,27
2020 Yılındaki Su DurumuGöl su yükseltisi (m)56,68116,94216,1841,0696,2816,41
Toplam su hacmi (m³)199.550.0001.227.00050.720.0005.404.000101.038.0008.506.000
Kullanılabilir su hacmi (m³)179.950.0001.090.00035.220.0005.029.00089.078.0008.006.000
Aktif Doluluk Oranı (%)62,6914,307,7060,9662,1250,04
2020 Yılı Kullanılan Su Miktarıİçme suyu (m³)92.144.9544.396.590309.8771.692.837-4.993.918
Sulama suyu (m³)1.829.000-1.319.2002.029.900--
MinimumGöl su yükseltisi (m)31,00101,00204,0023,0063,0011,20
Göl Hacmi (m³)19.600.000137.00015.500.000375.00011.960.000500.000
MaksimumGöl su yükseltisi (m)60,50146,00270,0046,63107,0019,80
Göl Hacmi (m³)306.650.0007.759.000473.000.0008.625.000155.350.00016.500.000
Kullanılabilir göl su hacmi (m³)287.050.0007.622.000457.500.0008.250.000143.390.00016.000.000
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