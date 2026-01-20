İZMİR'DE PLANLI SU KESİNTİLERİ SÜRÜYOR

İzmir’de kuraklık nedeniyle 13 ilçede her gün planlı su kesintileri uygulanıyor. Kentte su tasarrufu amacıyla 6 Ağustos 2025 tarihinde başlatılan uygulamada; başlangıçta 3 günde bir yapılan kesintiler, 9 Eylül’den itibaren 2 günde bire, 10 Aralık’tan itibaren ise her gün uygulanacak şekilde güncellendi.