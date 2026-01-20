İzmir barajlarında son durum nedir? 20 Ocak 2026 Salı İzmir baraj doluluk oranları
İzmir'de yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle İzmir bir süredir su krizi yaşıyor. Barajlardaki içme suyunun dikkatli kullanılması amacıyla 6 Ağustos'tan itibaren kent genelinde 5 saatlik planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanmasına rağmen barajlardaki su seviyesi düşmeye devam etti. Peki, İzmir barajlarında son durum nedir? İşte, 20 Ocak Salı 2026 İzmir barajlarındaki su seviyesi
İZMİR'DE PLANLI SU KESİNTİLERİ SÜRÜYOR
İzmir’de kuraklık nedeniyle 13 ilçede her gün planlı su kesintileri uygulanıyor. Kentte su tasarrufu amacıyla 6 Ağustos 2025 tarihinde başlatılan uygulamada; başlangıçta 3 günde bir yapılan kesintiler, 9 Eylül’den itibaren 2 günde bire, 10 Aralık’tan itibaren ise her gün uygulanacak şekilde güncellendi.
İZMİR 20 OCAK 2026 GENEL BARAJ DOLULUK ORANI
İzmir'de 20 Ocak Salı günü genel baraj doluluk oranı yüzde 7,9 olarak ölçüldü.