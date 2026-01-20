Habertürk
        İzmir barajlarında son durum nedir 20 Ocak 2026 Salı: İZSU verileriyle İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, su seviyesi arttı mı azaldı mı?

        İzmir barajlarında son durum nedir? 20 Ocak 2026 Salı İzmir baraj doluluk oranları

        İzmir'de yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle İzmir bir süredir su krizi yaşıyor. Barajlardaki içme suyunun dikkatli kullanılması amacıyla 6 Ağustos'tan itibaren kent genelinde 5 saatlik planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanmasına rağmen barajlardaki su seviyesi düşmeye devam etti. Peki, İzmir barajlarında son durum nedir? İşte, 20 Ocak Salı 2026 İzmir barajlarındaki su seviyesi

        Giriş: 20.01.2026 - 12:50 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:50
        1

        İzmir'deki su krizi devam ediyor. Geçtiğimiz sene Ağustos ayında başlayan planlı su kesintilerine rağmen barajlardaki su seviyesi korunamadı ve Balçova, Gördes barajları tamamen kurudu. Peki, İzmir'deki son durum nedir, baraj doluluk oranları yüzde kaç? İşte, İZSU verileri ile 20 Ocak 2026 Salı İzmir baraj doluluk oranı

        2

        İZMİR'DE PLANLI SU KESİNTİLERİ SÜRÜYOR

        İzmir’de kuraklık nedeniyle 13 ilçede her gün planlı su kesintileri uygulanıyor. Kentte su tasarrufu amacıyla 6 Ağustos 2025 tarihinde başlatılan uygulamada; başlangıçta 3 günde bir yapılan kesintiler, 9 Eylül’den itibaren 2 günde bire, 10 Aralık’tan itibaren ise her gün uygulanacak şekilde güncellendi.

        3

        İZMİR 20 OCAK 2026 GENEL BARAJ DOLULUK ORANI

        İzmir'de 20 Ocak Salı günü genel baraj doluluk oranı yüzde 7,9 olarak ölçüldü.

        4

        İZMİR 20 OCAK 2026 BARAJ DOLULUK ORANLARI

        Güzelhisar Barajı - Yüzde 41,56

        Balçova Barajı - Yüzde 0

        Gördes Barajı - Yüzde 0

        Tahtalı Barajı - Yüzde 0,74

        Ürkmez Barajı - Yüzde 7,33

        Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı - Yüzde 5,60

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
