Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerinden eylem | Son dakika haberleri

        İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerinden eylem

        İzmir'de, maaş ve sosyal haklarında eksiklik olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerinden İZELMAN, İZNERJİ, İZFAŞ, İZTEK ve EGEŞEHİR çalışanları ile temmuz ayında ücretsiz izne çıkarıldıktan sonra işbaşı yaptırılmayan işçiler, meşaleli eylem yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 21:46 Güncelleme: 09.12.2025 - 21:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerinden eylem
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Genel-İş Sendikası üyesi işçiler ve sendika temsilcileri, Kültürpark'ın Lozan Kapısı önünde bir araya geldi.

        Burada pankart açan ve ellerinde meşalelerle yürüyen grup, davul eşliğinde çeşitli sloganlar attı ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne kadar ilerledi.

        Basın açıklaması yapan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, kasım ayı maaşlarının eksik yatırıldığını, sosyal haklarının 4 aydır düzenli şekilde ödenmediğini ve belediye tarafından izne çıkarılarak şirkete iade edilen 350 çalışanın ise işbaşı yaptırılmadığını söyledi.

        REKLAM

        Gül, "Bugün sokakta olmamızın en büyük nedenlerinden biri, maaşımıza el uzatılmasıdır. Binlerce emekçi arkadaşımız sokakta hakkını arıyor. 4 aydır ücretlerimiz zamanında ödenmiyor. Yan haklarımızla geçinen işçi sınıfı var. Bu haklarını alamadığı için geçim sıkıntısı yaşayan arkadaşlarımız var. 350 arkadaşımız evine ekmek götüremiyor, çocuğuna harçlık veremiyor, faturasını ve kirasını ödemiyor." dedi.

        Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal da müzakere masasının yeniden kurulması ve ödeme takviminin belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Maaşlarımıza dokunulmaması garantisi istiyoruz. Toplu sözleşmede yer alan haklarımızın derhal ödenmesini talep ediyoruz. İşten çıkarmalar durdurulsun, işe iadesi kararı verilen arkadaşlarımız işbaşı yaptırılsın. Aksi takdirde, eylemlerimiz Cuma gününe kadar devam edecek." diye konuştu.

        Genel-İş İzmir 9 No'lu Şube Başkanı Sedat Kenar ise hiçbir işçinin ekmeğiyle sınanmayı hak etmediğini belirterek, acil çözüm çağrısında bulundu.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: Suriye tüm terör unsurlarından temizlenmeli
        Bakan Fidan: Suriye tüm terör unsurlarından temizlenmeli
        'En tavizsiz mücadele sürecek'
        'En tavizsiz mücadele sürecek'
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        9 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        9 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Serdal Adalı: Bizi tahrik etmesinler!
        Serdal Adalı: Bizi tahrik etmesinler!
        TÜİK enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gidiyor
        TÜİK enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gidiyor
        AB: ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi provokasyon
        AB: ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi provokasyon
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Mustafa Sandal'dan nafaka dekontu
        Mustafa Sandal'dan nafaka dekontu
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı