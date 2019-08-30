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İzmir Cuma namazı saat kaçta? 30 Ağustos Diyanet İzmir Cuma namaz vakti

İzmir Cuma saati, 30 Ağustos Cuma namazı için hazırlıklarını yapan İzmirliler tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ülkedeki tüm camilerde okunması için yayınlandığı Cuma hutbesinde, "Vatan bize emanettir" konusu işlendi. 30 Ağustos İzmir Cuma namazı saati...

İzmir Cuma namazı

İzmir Cuma namazı saati, İzmir il genelinde Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İzmir Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki; 30 Ağustos İzmir Cuma namazı saati kaçta? İşte, İzmir Cuma namazı saati...

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ - 30 AĞUSTOS

İzmir Cuma namazı saati öncesi il genelindeki cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Öğle vaktinde kılınan Cuma namazını İzmir'de eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından İzmir Cuma namazı saati araştırılıyor. Peki; 30 Ağustos İzmir Cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen İzmir Cuma namazı saati ve namaz vakitleri...

İzmir Cuma namazı saati: 13.17

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
30 Ağustos 2019 Cuma05:0506:3213:1716:5719:5321:14
31 Ağustos 2019 Cumartesi05:0606:3213:1716:5719:5221:12
01 Eylül 2019 Pazar05:0706:3313:1716:5619:5021:10
02 Eylül 2019 Pazartesi05:0806:3413:1616:5519:4921:09
03 Eylül 2019 Salı05:1006:3513:1616:5419:4721:07
04 Eylül 2019 Çarşamba05:1106:3613:1616:5319:4621:05
05 Eylül 2019 Perşembe05:1206:3713:1516:5219:4421:03

CEMAATLE NAMAZ KILMANIN SEVABI NEDİR?

Hz. Peygamber, “Cemaatle kılınan namazın sevabı, yalnız başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir” (Buhari, Ezan, 30) buyurarak cemaatle kılınan namazın, tek başına kılınan namazdan daha faziletli olduğunu belirtmiş ve Müslümanları cemaatle namaz kılmaya teşvik etmiştir. Bir başka hadis-i şeriflerinde de: “Üç kişi bir köyde veya sahrada bulunur ve cemaatle namaz kılınmazsa şeytan onlara Musallat olur. Öyleyse cemaate devam ediniz! Çünkü sürüden ayrılan koyunu kurt yer.” (Ebu Davud, Salat, 47) buyurmuştur.

Namazı cemaatle kılmak kimi alimlere göre sünnet-i müekkede, kimilerine göre vaciptir. Onun için cemaate gitmeye engel bir durum olmadıkça, namazları cemaatle kılmak gerekir. Ayrıca namaz kılmak için camiye gitmek de büyük sevaptır. Hz. Peygamber camiye giderken atılan her adımdan dolay kişinin bir derece yükseltilip, bir günahının silineceğini haber vermiştir (Buhari, Mesacid, 53; Ebu Davud, Salat, 49).

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