İzmir Cuma namazı saati, İzmir il genelinde Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İzmir Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki 6 Mart İzmir Cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet İzmir Cuma namazı vakti...

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ - 6 MART 2019

İzmir Cuma namazı saati öncesi il genelindeki cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Öğle vaktinde kılınan Cuma namazını İzmir'de eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından İzmir Cuma namazı saati araştırılıyor. Peki; 6 Mart İzmir Cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen İzmir Cuma namazı saati ve namaz vakitleri...

İzmir Cuma namazı saati: 13.28