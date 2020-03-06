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İzmir Cuma namazı saat kaçta? 6 Mart Diyanet İzmir Cuma namaz vakti

İzmir Cuma saati, 6 Mart Cuma namazı için hazırlıklarını yapan İzmirliler tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ülkedeki tüm camilerde okunması için yayınlandığı Cuma hutbesinde, "Allah Temizdir, Temizliği Sever" konusu işlendi. 6 Mart İzmir Cuma namazı saati...

İzmir Cuma namazı saat kaçta?

İzmir Cuma namazı saati, İzmir il genelinde Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İzmir Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki 6 Mart İzmir Cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet İzmir Cuma namazı vakti...

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ - 6 MART 2019 

İzmir Cuma namazı saati öncesi il genelindeki cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Öğle vaktinde kılınan Cuma namazını İzmir'de eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından İzmir Cuma namazı saati araştırılıyor. Peki; 6 Mart İzmir Cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen İzmir Cuma namazı saati ve namaz vakitleri...

İzmir Cuma namazı saati: 13.28

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
06 Mart 2020 Cuma06:0807:2913:2816:4219:1620:32
07 Mart 2020 Cumartesi06:0707:2813:2716:4219:1720:33
08 Mart 2020 Pazar06:0507:2613:2716:4319:1820:34
09 Mart 2020 Pazartesi06:0407:2513:2716:4419:1920:35
10 Mart 2020 Salı06:0207:2313:2716:4419:2020:36
11 Mart 2020 Çarşamba06:0107:2213:2616:4519:2120:37
12 Mart 2020 Perşembe05:5907:2013:2616:4519:2220:38

 

 

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