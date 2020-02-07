İzmir Cuma saati, Cuma namazını kılacak İzmirli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İzmirliler Cuma namazı saatine göre hazırlıklarını tamamlayarak camilere gidecek. Peki, bugün İzmir cuma namazı saat kaçta?

İZMİR CUMA SAATİ - 7 ŞUBAT

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tablosuna göre, İzmir'de Cuma namazı saat 13:31'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Diyanet İşleri'nin haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 07 Şubat 2020 Cuma 06:42 08:05 13:31 16:20 18:46 20:04 08 Şubat 2020 Cumartesi 06:41 08:04 13:31 16:21 18:47 20:05 09 Şubat 2020 Pazar 06:40 08:03 13:31 16:22 18:48 20:06 10 Şubat 2020 Pazartesi 06:39 08:02 13:31 16:23 18:49 20:07 11 Şubat 2020 Salı 06:38 08:01 13:31 16:24 18:51 20:08 12 Şubat 2020 Çarşamba 06:37 08:00 13:31 16:25 18:52 20:09 13 Şubat 2020 Perşembe 06:36 07:58 13:31 16:26 18:53 20:10

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CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINABİLİR?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

Resûlullah (s.a.s.),cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.),bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.