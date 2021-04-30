İzmir Cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazı her şehirde her hafta değişiyor. İzmir'de cuma namazına gidecek olan vatandaşlar cuma namazının bu hafta saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini her gün paylaşıyor. İşte Diyanet İşleri namaz takvimine göre 30 Nisan Diyanet İzmir Cuma namaz saati...

30 NİSAN 2021 İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

Cuma namazı bilindiği üzere öğle ezanı saatinde cami ve mescitlerde cemaat halinde eda ediliyor. Bu nedenle Cuma namazının kılınabilmesi için Cuma namazının kılınacağı ilde öğle ezanı saatinin girmiş olması gerekiyor. İzmir 30 Nisan öğle ezanı yani Cuma namazı saati ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

30 Nisan İzmir Cuma namazı saati: 13:14

İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 30 Nisan 2021 Cuma 04:36 06:09 13:14 17:01 20:09 21:35 01 Mayıs 2021 Cumartesi 04:35 06:08 13:14 17:01 20:10 21:36 02 Mayıs 2021 Pazar 04:33 06:07 13:13 17:01 20:10 21:37 03 Mayıs 2021 Pazartesi 04:31 06:05 13:13 17:01 20:11 21:39 04 Mayıs 2021 Salı 04:30 06:04 13:13 17:02 20:12 21:40 05 Mayıs 2021 Çarşamba 04:28 06:03 13:13 17:02 20:13 21:41 06 Mayıs 2021 Perşembe 04:27 06:02 13:13 17:02 20:14 21:43

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CUMA NAMAZINDA CAMİLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Cami ve mescitlerimizde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kurallar şöyle:

- Cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.

- Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde, Cuma namazları ise cami dışında kılınabilecektir.

- Cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesine ve el temasının yoğun olduğu yerlerin dezenfektan maddelerle silinmesine özen gösterilecektir.

- Havalandırma kapı ve pencerelerle sağlanacak, klima ve havalandırma sistemleri çalıştırılmayacak