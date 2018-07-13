İzmir'de okunacak öğle ezanıyla birlikte 13 Temmuz Cuma namazı da kılınacak. İzmir Cuma saatine göre, İzmirliler hazırlıklarını tamamlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu haftaki Cuma Hutbesi'nde 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimine yer verdi. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı İzmir Cuma namazı saati...

İZMİR CUMA SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı İzmir'de Cuma namazı saatini 13.23 olarak belirledi. İzmir'in haftalık namaz saatleri ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 13 Temmuz 2018 Cuma 04:05 05:51 13:23 17:16 20:43 22:22 14 Temmuz 2018 Cumartesi 04:06 05:52 13:23 17:16 20:43 22:21 15 Temmuz 2018 Pazar 04:07 05:53 13:23 17:16 20:42 22:20 16 Temmuz 2018 Pazartesi 04:08 05:53 13:24 17:16 20:42 22:19 17 Temmuz 2018 Salı 04:10 05:54 13:24 17:16 20:41 22:18 18 Temmuz 2018 Çarşamba 04:11 05:55 13:24 17:15 20:41 22:17 19 Temmuz 2018 Perşembe 04:12 05:55 13:24 17:15 20:40 22:16 CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? Cuma namazı, farz namazlardan olup, Cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır. Cuma namazının özelliklerinden birisi de namazdan önce hutbe okunmasıdır. Cuma namazı 10 rekattır ama nafile namazlarla birlikte 16 rekat namaz kılınır. Cuma namazı aşağıdaki şekilde kılınır: 4 rekat cumanın ilk sünneti,

2 rekat cumanın farzı,

4 rekat cumanın son sünneti,

4 rekat Zuhri ahir,

2 rekat vaktin son sünneti.