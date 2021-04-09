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İzmir cuma saati 9 Nisan - Diyanet namaz saatleri: İzmir cuma namazı saat kaçta?

İzmir cuma namazı saat kaçta kılınacak? İzmir cuma saati 9 Nisan yani bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, İzmir Cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı namaz saatleri sayfasına göre 9 Nisan İzmir cuma namazı saati...

İzmir cuma saati 9 Nisan - Diyanet namaz saatleri: İzmir cuma namazı saat kaçta?

İzmir cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri sayfasında her hafta olduğu gibi bu hafta da İzmir cuma saati yer aldı.

Bilindiği üzere cuma namazı öğle ezanı vaktiyle birlikte eda edilecek. İzmir öğle saatinin kaçta okunacağı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi.

Buna göre 9 Nisan İzmir öğle ezanı saati yani İzmir cuma namazı saati 13.24 olarak kaydedildi.

İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
09 Nisan 2021 Cuma05:1206:3813:1816:5619:4921:08
10 Nisan 2021 Cumartesi05:1006:3613:1816:5619:5021:10
11 Nisan 2021 Pazar05:0906:3513:1816:5719:5121:11
12 Nisan 2021 Pazartesi05:0706:3313:1716:5719:5221:12
13 Nisan 2021 Salı05:0506:3213:1716:5719:5221:13
14 Nisan 2021 Çarşamba05:0306:3013:1716:5719:5321:14
15 Nisan 2021 Perşembe05:0206:2913:1716:5819:5421:16

Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınabilir?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Resûlullah (s.a.s.),cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.),bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.

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