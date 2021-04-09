İzmir cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri sayfasında her hafta olduğu gibi bu hafta da İzmir cuma saati yer aldı.

Bilindiği üzere cuma namazı öğle ezanı vaktiyle birlikte eda edilecek. İzmir öğle saatinin kaçta okunacağı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi.

Buna göre 9 Nisan İzmir öğle ezanı saati yani İzmir cuma namazı saati 13.24 olarak kaydedildi.

İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 09 Nisan 2021 Cuma 05:12 06:38 13:18 16:56 19:49 21:08 10 Nisan 2021 Cumartesi 05:10 06:36 13:18 16:56 19:50 21:10 11 Nisan 2021 Pazar 05:09 06:35 13:18 16:57 19:51 21:11 12 Nisan 2021 Pazartesi 05:07 06:33 13:17 16:57 19:52 21:12 13 Nisan 2021 Salı 05:05 06:32 13:17 16:57 19:52 21:13 14 Nisan 2021 Çarşamba 05:03 06:30 13:17 16:57 19:53 21:14 15 Nisan 2021 Perşembe 05:02 06:29 13:17 16:58 19:54 21:16

Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınabilir?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

Resûlullah (s.a.s.),cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.),bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.