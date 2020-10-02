İzmir Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosunda yer aldı. Cuma namazı sırasında da cemaat, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği kurallara uymak zorunda. İzmir'de kılınacak 2 Ekim 2020 Cuma namazı ile ilgili detaylar haberimizde.
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|02 Ekim 2020 Cuma
|05:40
|07:01
|13:06
|16:24
|19:00
|20:16
|03 Ekim 2020 Cumartesi
|05:41
|07:02
|13:05
|16:23
|18:59
|20:15
|04 Ekim 2020 Pazar
|05:42
|07:03
|13:05
|16:22
|18:57
|20:13
|05 Ekim 2020 Pazartesi
|05:43
|07:04
|13:05
|16:21
|18:56
|20:12
|06 Ekim 2020 Salı
|05:44
|07:05
|13:05
|16:20
|18:54
|20:10
|07 Ekim 2020 Çarşamba
|05:45
|07:06
|13:04
|16:18
|18:53
|20:08
|08 Ekim 2020 Perşembe
|05:46
|07:07
|13:04
|16:17
|18:51
|20:07
CUMA NAMAZINDA CAMİLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Cami ve mescitlerimizde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kurallar şöyle:
- Cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.
- Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde, Cuma namazları ise cami dışında kılınabilecektir.
- Cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesine ve el temasının yoğun olduğu yerlerin dezenfektan maddelerle silinmesine özen gösterilecektir.
- Havalandırma kapı ve pencerelerle sağlanacak, klima ve havalandırma sistemleri çalıştırılmayacak
YORUMLAR