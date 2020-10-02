İzmir Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosunda yer aldı. Cuma namazı sırasında da cemaat, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği kurallara uymak zorunda. İzmir'de kılınacak 2 Ekim 2020 Cuma namazı ile ilgili detaylar haberimizde.

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 02 Ekim 2020 Cuma 05:40 07:01 13:06 16:24 19:00 20:16 03 Ekim 2020 Cumartesi 05:41 07:02 13:05 16:23 18:59 20:15 04 Ekim 2020 Pazar 05:42 07:03 13:05 16:22 18:57 20:13 05 Ekim 2020 Pazartesi 05:43 07:04 13:05 16:21 18:56 20:12 06 Ekim 2020 Salı 05:44 07:05 13:05 16:20 18:54 20:10 07 Ekim 2020 Çarşamba 05:45 07:06 13:04 16:18 18:53 20:08 08 Ekim 2020 Perşembe 05:46 07:07 13:04 16:17 18:51 20:07

CUMA NAMAZINDA CAMİLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Cami ve mescitlerimizde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kurallar şöyle:

- Cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.

- Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde, Cuma namazları ise cami dışında kılınabilecektir.

- Cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesine ve el temasının yoğun olduğu yerlerin dezenfektan maddelerle silinmesine özen gösterilecektir.

- Havalandırma kapı ve pencerelerle sağlanacak, klima ve havalandırma sistemleri çalıştırılmayacak