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İzmir Cuma saati kaçta? İzmir'de Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

İzmir'de Cuma namazı saatine göre son hazırlıklar tamamlanıyor. Bugün Kurban Bayramı öncesindeki son Cuma namazı kılınacak. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği 17 Ağustos İzmir Cuma saati

17.08.2018 - 10:46 | Güncelleme:

İzmir Cuma namazı saati kaçta? sorusu Kurban Bayramı öncesinde son Cuma namazını kılacak İzmirliler tarafından soruluyor. İzmir'de geçen hafta Cuma namazı saat 13.23'te okunan öğle ezanıyla birlikte kılınmıştı. Bu haftaki İzmir Cuma namazı saati haberimizde.

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği Cuma namazı saatlerine göre, İzmirliler bugün saat 13.22'de okunacak öğle ezanıyla birlikte Cuma namazını kılacak. İzmir'de haftalık namaz saatleri ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
17 Ağustos 2018 Cuma 04:49 06:20 13:22 17:06 20:11 21:36
18 Ağustos 2018 Cumartesi 04:51 06:21 13:21 17:06 20:10 21:34
19 Ağustos 2018 Pazar 04:52 06:22 13:21 17:05 20:08 21:32
20 Ağustos 2018 Pazartesi 04:53 06:23 13:21 17:04 20:07 21:31
21 Ağustos 2018 Salı 04:54 06:24 13:21 17:04 20:06 21:29
22 Ağustos 2018 Çarşamba 04:56 06:25 13:21 17:03 20:04 21:27
23 Ağustos 2018 Perşembe 04:57 06:26 13:20 17:02 20:03 21:26


CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINABİLİR?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.

 

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