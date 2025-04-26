İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan bir açıklama beklediklerini belirten Uslu, şunları kaydetti: "Belediye artık bize başka çare bırakmadı. Kendimize ait olan, yıkılan evlerimizin bulunduğu arazide çadır ve baraka kurarak yaşam mücadelesi vereceğiz. Çünkü kira ödeyemez duruma geldik ve bize verilen sözler tutulmadı. Sayın Cemil Tugay'a sesleniyoruz, bugün burada kuracağımız ilk çadırla yaşam mücadelemize başlıyoruz. Eğer bu çağrı cevapsız kalırsa her geçen gün çadır sayısı artacaktır. Son çağrımız, devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımızadır. Sayın Cumhurbaşkanım, İzmir'de iktidar ve muhalefet partileri bizi yalnız bıraktı. Lütfen mağduriyetimizi siz çözün."