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İzmir'de 241 kaçak göçmen yakalandı

AA

İzmir'in Çeşme ilçesinde 241 kaçak göçmen yakalandı, organizatör oldukları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı

İzmir

İzmir'in Çeşme ilçesinde 241 kaçak göçmen yakalandı, organizatör oldukları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ildır Mahallesi Gerence koyu ve Kiraz Burnu mevkilerinde kaçak göçmen olduğu ihbarını alan ekipler, yaptıkları kontrolde çalıların arasında saklanan 210 kaçak göçmeni yakalandı.

Bu grubun haricinde botla denize açıldığı tespit edilen 31 kişi ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince durdurularak gözetim altına alındı.

Öte yandan geçişi organize ettiği öne sürülen kişilere yönelik operasyonda, şüpheliler M.G. (45),B.Y. (27),H.K. (51),İ.Ç. (29) ve F.T. (45) yakalandı.

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