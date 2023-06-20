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HABERTURK.COM / DHA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 4 Türkmen vatandaşını feci şekilde öldüren şüpheli Türkmenistan uyruklu Saparmurat Haliyev, Çeşme ilçesinde yakalandı. DHA'da yer alan habere göre İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İzmir'in Bayraklı ilçesinde 18.06.2023 günü meydana gelen, 3'ü kadın 1'i erkek, toplam 4 Türkmenistan vatandaşının kasten öldürülmesi olayının şüphelisi, Türkmenistan uyruklu Saparmurat Haliyev, Çeşme ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır. Olayda kullandığını beyan ettiği suç aleti bıçakla yakalanan Saparmurat Haliyev, cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf etmiştir. Olayla ilgili adli işlemler sürdürülmektedir." ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU? İhbar üzerine bir eve giden polis ekipleri, derin dondurucuda vücut bütünlüklerinin bozulduğu tespit edilen 4 ceset bulmuştu. Cesetlerin anne Gülkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova (30) ve Laçin Geldiyarova (28) ile Ruslan Kerimov'a ait olduğu tespit edilmişti.