        Haberler Bilgi Gündem İzmir'de 8 ilçede 32 saat sular kesilecek! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

        İzmir'de 8 ilçede 32 saate varan su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Menemen ilçesindeki Yahşelli Mahallesi'nden gelen isale hattında arıza meydana geldiği ve bu nedenle su kesintisi yapılacağı belirtildi. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 31 Ağustos Pazar İzmir'de suların geleceği tarih...

        Giriş: 30.08.2025 - 23:39 Güncelleme: 30.08.2025 - 23:39
        İzmir'de sular ne zaman gelecek, sorusu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu. İzmir'de 8 ilçede 30 Ağustos saat 21.00 ile 1 Eylül saat 05.00 arasında toplam 32 saat su verilmeyecek. İşte İzmir'de su kesintisinin yaşanacağı ilçeler...

        İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER LİSTESİ

        İzmir'de isale hattındaki arıza nedeniyle sekiz ilçede zorunlu su kesintisi yapılacak.

        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamada, Menemen ilçesindeki Yahşelli Mahallesi'nden gelen isale hattında arıza meydana geldiği ve bu nedenle su kesintisi yapılacağı belirtildi.

        Kesinti kapsamında Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinin tamamına, Karabağlar, Menemen ve Konak'ın ise bazı mahallelerine 30 Ağustos saat 21.00 ile 1 Eylül saat 05.00 arasında toplam 32 saat su verilmeyecek.

        Açıklamada, onarımın tamamlanmasının ardından arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen düzeye gelmesinde gecikmeler yaşanabileceği, kullanım yoğunluğu sebebiyle suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşmasının arızanın bitiş saatinin ardından farklılık gösterebileceği ifade edildi.

