84 yaşındaki kadın yangında can verdi 0:00 / 0:00

İHA

Torbalı'ya bağlı Türkmenköy Mahallesi 217 Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Tek odadan ibaret olan evde çıkan yangında çok fazla duman çıkmadığı için çevre sakinleri tarafından fark edilemedi.

Yangının kendi kendine söndüğü öğrenilirken facia da o zaman gün yüzüne çıktı. Yangın söndükten sonra yapılan ihbar ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tek odada yalnız başına yaşamını sürdüren 84 yaşındaki Hatice Aslan’ın cansız bedenine ulaştı. Aslan’ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Jandarma ekiplerinin çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.