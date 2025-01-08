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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de belediye otobüs şoförleri eylem yaptı | Son dakika haberleri

        İzmir'de belediye otobüs şoförleri iş bırakma eylemi yaptı

        İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğüne bağlı otobüs şoförlerinin iş bırakma eylemi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 11:20 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:21
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        İzmir'de belediye otobüs şoförleri eylem yaptı
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        İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü'ne bağlı otobüs şoförlerinin iş bırakma eylemi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

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        Belediye iştiraki şirketlerde çalışanların, maaşlarının bir kısmının ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle dün başlattıkları iş bırakma eylemi bu sabah da sürdü.

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        Otobüs şoförleri, sabah 06.00-07.00 saatlerinde sefere çıkmadı. Otobüs duraklarında kalabalık oluşurken bazı vatandaşların otobüs yerine kendi araçlarını kullanmaları nedeniyle trafikte de yoğunluk gözlendi.

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        İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, senato kararıyla bugün yapılması planlanan dönem sonu sınavlarının, ESHOT seferlerinin yapılamayacak olması nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

        METRE SEFERLERİ DE AKSADI

        Kentte sabah saatlerinde metro seferlerinde de aksama yaşandı. Fahrettin Altay-Evka 3 güzergahında arıza gerekçesiyle yaşanan aksamalar istasyonlarda yoğunluğa yol açtı. Bazı yolcular, aksama nedeniyle güvenlik personeline tepki gösterdi. Arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü belirtildi.

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