İzmir'de bir adam dereden geçmek isterken hayatını kaybetti

MSB: Karadeniz'de 275 şüpheli cisim imha edildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Toplam 275 şüpheli cisim tespit edilmiş, şüpheli cisimlerden 10 adedi mayın, 8 adedi kamikaze İHA ve 11 adedi de kamikaze İDA olarak teşhis edilmiş, teşhis edilen şüpheli cisimler SAS Timlerince başarılı bir şekilde imha edilmiştir" denildi