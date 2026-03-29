        Haberler Gündem Güncel İzmir'de bir adam dereden geçmek isterken hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        İzmir'de bir adam dereden geçmek isterken hayatını kaybetti

        İzmir'de derede hareketsiz halde bulunan Hilmi Dınga'yı fark eden köylüler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, Dınga'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 17:29 Güncelleme:
        Dereden geçmek isterken öldü
        İzmir’in Bayındır ilçesine bağlı Sarıyurt Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Hilmi Dınga motosikletiyle dereden geçmek isterken hayatını kaybetti.

        YETKİLİLERE BİLDİRİLDİ

        İHA'daki habere göre olay; İzmir’in Bayındır ilçesinde meydana geldi. Sarıyurt Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında derede hareketsiz halde bulunan Dınga’yı fark eden köylüler durumu hemen yetkililere bildirdi.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hilmi Dınga’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Dınga’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

