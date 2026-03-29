İzmir'de bir adam dereden geçmek isterken hayatını kaybetti
İzmir'de derede hareketsiz halde bulunan Hilmi Dınga'yı fark eden köylüler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, Dınga'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Giriş: 29.03.2026 - 17:29
İzmir’in Bayındır ilçesine bağlı Sarıyurt Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Hilmi Dınga motosikletiyle dereden geçmek isterken hayatını kaybetti.
YETKİLİLERE BİLDİRİLDİ
İHA'daki habere göre olay; İzmir’in Bayındır ilçesinde meydana geldi. Sarıyurt Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında derede hareketsiz halde bulunan Dınga’yı fark eden köylüler durumu hemen yetkililere bildirdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hilmi Dınga’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Dınga’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
