İzmir'de bir TIR'ın yakıt deposunda 57 kilo 900 gram esrar ele geçirildi
İzmir'de nefes kesen narkotik operasyonu. Torbalı'da bir TIR'da yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş 57 kilo 900 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir TIR'da yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş 57 kilo 900 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
YURT DIŞINDAN GELEN DUYUM
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yurt dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis, yürüttüğü çalışmanın ardından Torbalı'da yurt dışı plakalı bir TIR'a baskın düzenledi.
57 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Narkotik köpeği ile yapılan aramada yakıt deposuna zulalanmış halde 57 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.
Ekipler, İzmir'de uyuşturucu maddeyi karşılamaya hazırlandığı öne sürülen A.Ç. ve M.B ile TIR şoförü A.K'yi gözaltına aldı.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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