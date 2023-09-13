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        İzmir'de bir TIR'ın yakıt deposunda 57 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

        İzmir'de nefes kesen narkotik operasyonu. Torbalı'da bir TIR'da yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş 57 kilo 900 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 22:53 Güncelleme: 13.09.2023 - 22:57
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        İzmir'de uyuşturucu operasyonu
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        İzmir'in Torbalı ilçesinde bir TIR'da yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş 57 kilo 900 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

        YURT DIŞINDAN GELEN DUYUM

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yurt dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis, yürüttüğü çalışmanın ardından Torbalı'da yurt dışı plakalı bir TIR'a baskın düzenledi.

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        57 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

        Narkotik köpeği ile yapılan aramada yakıt deposuna zulalanmış halde 57 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.

        Ekipler, İzmir'de uyuşturucu maddeyi karşılamaya hazırlandığı öne sürülen A.Ç. ve M.B ile TIR şoförü A.K'yi gözaltına aldı.

        TUTUKLANDILAR

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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        #İzmir
        #Torbalı
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