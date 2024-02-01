İzmir'de ekmeğin fiyatı ve gramajı arttı
İzmir Ticaret Odası (İZTO) üyesi fırınlarda 200 gram ekmeğin 220 grama, 7 lira olan fiyatının da 9 liraya çıkarılması kararlaştırıldı
Giriş: 01.02.2024 - 08:14 Güncelleme: 01.02.2024 - 08:48
İZTO Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, odanın meclis salonunda yapıldı.
Mecliste ekmek azami fiyat tarifesi için oylama yapıldı. Yeni tarife teklifinde 200 gram ekmeğin 220 grama, 7 lira olan fiyatının da 9 liraya çıkması önerildi.
Oylama sonucunda öneri oy birliğiyle kabul edildi.
Yeni tarife, yarından itibaren İZTO üyesi fırınlarda geçerli olacak.