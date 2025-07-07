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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de evden kamyon dolusu çöp çıktı | Son dakika haberleri

        İzmir'de iki katlı evden kamyon dolusu çöp çıktı

        İzmir'in Bornova ilçesinde çevre sakinlerinin şikâyeti üzerine ortaya çıkan çöp ev, belediye ekiplerinin müdahalesiyle temizlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 13:01 Güncelleme: 07.07.2025 - 13:01
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        İzmir'de evden kamyon dolusu çöp çıktı
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        İzmir'in Bornova ilçesi Altındağ Zafer Mahallesi'ndeki iki katlı evde ikamet eden 80 yaşındaki emekli çift ile kızları ve yeğenlerinin yaklaşık 7 yıldır sağlıksız koşullar altında yaşadıkları belirlendi.

        Çevreye yayılan kötü kokular ve hijyen sorunları nedeniyle mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine Bornova Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, evde temizlik gerçekleştirdi.

        Zabıta ve polis eşliğinde yürütülen çalışmalarda, evdeki çöp yığınları kamyonla tahliye edildi. Çevrede dezenfeksiyon çalışması yapılarak alan yeniden hijyenik hale getirildi.

        Aile bireyleri, sosyal destek hizmetlerine yönlendirildi.

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