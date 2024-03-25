İzmir'de hırsızlık şüphelilerini vuran kişinin hırsızlıktan suç kaydı çıktı İzmir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tartıştığı 2 kişiyi tabancayla vurarak yaralayan tekel bayisi sahibi yakalandı. Polis ekiplerince yapılan incelemede, hem yaralanan 2 kişinin hem de onları vuran tekel bayisi sahibinin hırsızlıktan suç kaydı olduğu belirlendi

Anadolu Ajansı Giriş: 25.03.2024 - 02:31 Güncelleme: 25.03.2024 - 02:32 facebook

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