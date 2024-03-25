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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de hırsızlık şüphelilerini vuran kişinin hırsızlıktan suç kaydı çıktı

        İzmir'de hırsızlık şüphelilerini vuran kişinin hırsızlıktan suç kaydı çıktı

        İzmir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tartıştığı 2 kişiyi tabancayla vurarak yaralayan tekel bayisi sahibi yakalandı. Polis ekiplerince yapılan incelemede, hem yaralanan 2 kişinin hem de onları vuran tekel bayisi sahibinin hırsızlıktan suç kaydı olduğu belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 02:31 Güncelleme: 25.03.2024 - 02:32
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        Hırsızlık şüphelilerini vuran kişinin hırsızlıktan suç kaydı çıktı
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        İzmir'in Karabağlar ilçesinde tekel bayisi sahibi, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tartıştığı 2 kişiyi silahla yaraladı.

        Alınan bilgiye göre, Özlem K. (41) ve Arif D. (44), Ordu Caddesi'nde tekel bayisi işleten M.A'nın (35) dükkanından alışveriş yaparak ayrıldı.

        M.A, dükkanından fazladan ürün aldıklarını ileri sürdüğü çifti takip etmeye başladı. Zaim Ağa Caddesi'ndeki evlerine gelen ve içeri giren M.A. ile çift arasında tartışma çıktı.

        TABANCAYLA 2 KİŞİYİ VURDU

        Kavgaya dönüşen olayda, M.A, yanında bulunan tabancayla Özlem K. ve Arif D'yi yaralayıp kaçtı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. AA'nın haberine göre; yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        OLAYA KARIŞAN 3 KİŞİNİN DE HIRSIZLIKTAN KAYDI OLDUĞU BELİRLENDİ

        Polis, kaçan M.A'yı kısa sürede yakaladı. Öte yandan Özlem K, Arif D. ve tekel bayisi sahibi M.A'nın hırsızlık ve çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi.

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        #İzmir
        #haberler
        #karabağlar
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