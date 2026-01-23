İzmir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı

Kaza, dün saat 23.15 sıralarında Foça ilçe merkezine 2 kilometre mesafedeki Hacı Limanı Küme Evler Sanat Evi Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

Foça yönünden gelen Betül Eyüboğlu Şimşek(36) yönetimindeki otomobil ile Bağarası istikametinden gelen Murat Özcan (20) idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. DHA'nın haberine göre; çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında araçta sıkışan ve durumu ağır olan sürücü Murat Özcan bulunduğu yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Aynı otomobilde bulunan yaralı 4 kişi de ambulanslara alınarak Aliağa ve Foça Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı olan diğer otomobilin sürücüsü Betül Eyüboğlu Şimşek de ambulansa alınarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.